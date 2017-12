Riki/ Riccardo Marcuzzo lancia “Aspetterò lo stesso”: grandi record per l'album Mania (Maurizio Costanzo Show)

07 dicembre 2017

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, lancia “Aspetterò lo stesso”, nuovo singolo estratto dall'album “Mania”. La canzone è stata scelta direttamente dai fan, che hanno potuto scegliere votando il loro brano preferito sul sito del cantante. Il brano “Aspetterò lo stesso”, con il testo scritto da Riki Marcuzzo - che questa sera, in seconda serata, sarà ospite al Maurizio Costanzo Show - e con la musica composta insieme a Riccardo Scirè, sarà lanciato venerdì 8 dicembre 2017 e sarà presto seguito da un video. Il secondo singolo tratto dall’ultimo disco dopo “Se parlassero di noi” era stato anticipato già durante il pomeridiano della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi: il brano descrive la drammaticità dell’istante in cui una storia d’amore si consuma fino a finire. Il disco “Mania”, già certificato Platino, contiene 12 canzoni il cui tema principale è l’amore che tocca varie sfumature in tutte le sue forme.

RICCARDO MARCUZZO, "MANIA" È GIÀ UN SUCCESSONE!

Questa la tracklist dell'ultimo lavoro discografico di Riki: Mania, Frena, Se parlassero di noi, Aspetterò lo stesso, In equilibrio, Tremo, Dentro la notte, Il tempo intorno, Rumore di fondo, Vendicativa, Credi in te, Ainam. Il giovane artista milanese è stato scelto da Dolce & Gabbana come lui stesso afferma in una foto postata sui social: “Orgoglioso di iniziare a rappresentare un brand italiano così grande. Viva l'Italia!". Ricordiamo che i. l 19 maggio 2017 è stato pubblicato per la Sony Music il suo mini-album d'esordio, Perdo le parole, composto da sette brani, che è subito balzato in testa alla classifica degli album più venduti in Italia. L'11 settembre il disco è stato certificato triplo disco di platino ed è l'album più venduto del primo semestre 2017.

