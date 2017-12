SAMUEL STORM/ Under Uomini, con Stand By me il concorrente di Fedez si gioca tutto (X Factor 2017)

Samuel Storm è l'ultimo concorrente degli Under Uomini di Fedex a X Factor 2017. Il concorrente ha avuto un percorso altalenante e con Stand By me deve riuscire a entrare in finale

Samuel Storm, Under Uomini, a X Factor 2017

CON SHE’S ON MY MIND HA FINALMENTE COLPITO I GIUDICI

Samuel Storm è riuscito a salvarsi dal possibile baratro durante gli ultimi Live Show di X Factor 2017. Il concorrente degli Under Uomini continua a rischiare grosso nel talent, che finora lo ha portato verso le vette più alte per poi farlo scendere in picchiata verso la possibile eliminazione. Samuel non è finito fra i concorrenti a rischio nell'ultima puntata, ma non è comunque riuscito a convincere del tutto giudici e pubblico. E questo anche se il verdetto per la sua esibizione è stato più che positivo per la sua versione di She's On My Mind di JP Cooper. Manuel Agnelli lo ha infatti trovato molto bravo, anche per via del suo bel timbro particolare, mentre Levante è rimasta stupita, dato che la sua paura era che l'assegnazione finisse per schiacciarlo. Anche per Mara Maionchi non ci sono stati dubbi che Samuel sia riuscito a segnare un punto a proprio favore, per un brano che alla fine lo ha reso divertente e lontano dalle note drammatiche che lo hanno sempre caratterizzato.

SAMUEL STORM STASERA AFFRONTA UN BRANO CHE LO METTE A DURA PROVA

La semifinale di X Factor 2017 punterà ancora una volta i riflettori su Samuel Storm grazie al Live Show di questa sera. Vedremo il concorrente degli Under Uomini salire sul palco con Stand By Me di Ben E. King, un brano deciso dai fan grazie agli XME Passion Choice promossi da Intesa San Paolo. Pubblicata per la prima volta nel 1961, la canzone di King è stata scritta dallo stesso cantante in collaborazione con Mike Stoller e Jerry Leiber ed è forse una delle pietre miliari della musica internazionale. Si tratta infatti di un brano che ha conquistato per ben due volte la Top Ten dei singoli più venduti sul suolo americano ed anche per questo potrebbe comportare non pochi problemi per Samuel. Durante il Daily del resto abbiamo visto il concorrente in forte difficoltà con le note più alte del testo, tanto da far temere il peggio al coach Fedez. Il giudice rapper teme infatti che Samuel possa pagare lo scotto di un brano fin troppo lontano dal suo timbro e difficile sotto molti punti di vista. Il tutto senza considerare che il cantante rimane l'ultima e unica chance per gli Under Uomini di brillare in quest'edizione.

IL PERCORSO DI SAMUEL HA XFACTOR FATTO DI ALTI E BASSI SI CONCLUDERÀ STASERA?

Samuel Storm ha di certo maturato un percorso significativo nei tanti Live Show di X Factor 2017, ma sembra che non riesca ancora a volare del tutto. Il cantante ha affrontato non pochi ostacoli dopo un debutto fin troppo vincente, che forse ha giocato in realtà a suo sfavore. Dopo aver affrontato due esibizioni con un problema alla gola, Samuel è apparso sottotono agli occhi dei giudici, che solo nell'ultima esibizione si sono espressi in suo favore. Questa sera ha invece la possibilità di rifarsi grazie al suo inedito, che durante il debutto gli ha permesso di ottenere un applauso da parte del pubblico. E' evidente tuttavia che Samuel non sia riuscito a soddisfare appieno le aspettative di Fedez, che dopo aver perso Gabriele Esposito potrebbe dover dire addio anche al suo cavallo di punta. Il giudice rapper ha contato fin troppo su Storm, convinto che potesse avere un percorso più roseo all'interno del talent ed ora dovrà fare i conti con un cantante in grado di toccare le vette più alte, così come di scendere verso gli abissi in pochi istanti.

