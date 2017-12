SNITCH - L'INFILTRATO/ Su Rai 4 il film con Dwayne Johnson e Barry Pepper (oggi, 7 dicembre 2017)

Snitch - L'Infiltrato, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 7 dicembre 2017. Nel cast: Dwayne Johnson e Barry Pepper, alla regia Ric Roman Waugh. La trama del film nel dettaglio.

07 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Rai 4

NEL CAST DWAYNE JOHNSON

Il film Snitch - L'Infiltrato va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 7 dicembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione che è stata prodotta nel 2013 per la regia di Ric Roman Waugh ed è stata interpretata da Dwayne Johnson, Barry Pepper, Jon Bernthal, Michael Kenneth Williams, Melina Kanakaredes, Nadine Velazquez e Rafi Gavron. Barry Pepper, che veste i panni dell'agente Cooper, è un attore canadese nato a Campbell River nel 1970. Tra le sue interpretazioni più note ricordiamo quelle in film come We Were Soldiers - Fino all'ultimo uomo, La regola del gioco, Maze Runner - La fuga e Compagnie pericolose. Nel 2018 prenderà parte alle riprese del film di Maze Runner - La rivelazione. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

SNITCH - L'INFILTRATO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film si basa su fatti davvero accaduti. Il protagonista del film è John Matthews, un manager di grande successo molto legato ai suoi affetti familiari ed in particolar modo a suo figlio. Un giorno, però, il ragazzo viene accusato di spaccio ed arrestato. Per John la notizia è sconcertante. L'uomo è scioccato dal fatto di non essersi mai reso conto della doppia vita malavitosa condotta dal giovane. Dopo un primo momento di sconforto però, John comprende che in realtà suo figlio è innocente. Qualcuno ha voluto trascinarlo nel torbido circolo della droga con cui però il ragazzo non ha nulla a che fare. John decide così che è arrivato il momento di attivarsi per rendere giustizia a suo figlio e donargli la libertà che merita. Accantonata l'idea di agire totalmente da solo, John chiede aiuto a Joanne Keeghan e grazie alla collaborazione della procuratrice riesce a penetrare da infiltrato in una delle principali organizzazioni criminali dedite allo spaccio di droga a livello internazionale. John riesce ad infiltrarsi ma poco dopo la copertura salta, mettendo la sua vita in grave pericolo.

© Riproduzione Riservata.