STEFANO DE MARTINO / Foto, cambio di look in attesa della partenza per l'Honduras

Stefano De Martino ha cambiato look, tagliando il codino che lo caratterizzava da mesi. Le novità non finiscono qui: presto dovrà partire per l'Honduras come invitato per L'isola dei famosi.

07 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino ha cambiato look, dando un taglio netto alla lunga chioma che lo aveva caratterizzto negli ultimi mesi. Il codino che compariva nelle tante foto è ora solo un lontano ricordo e il ballerino di Amici sfoggia con grande soddisfazione la sua nuova immagine pubblicata sul suo profilo Instagram (clicca qui per vederla). Lo attende una fase di emozioni e cambiamenti grazie alla nuova avventura che lo vedrà coinvolto a partire da inizio gennaio 2018: il napoletano dovrà lasciare Milano, dove recentemente si è ritrasferito per stare vicino al figlio Santiago, e abbandonare momentaneamente anche la conduzione del daily di Amici di Maria De Filippi. Per lui si aprirà infatti un'esperienza tutta nuova in Honduras dove sarà l'inviato (salvo clamorose sorprese dell'ultimo momento) de L'Isola dei famosi. Per questa sfida, che potrebbe avvicinarlo all'ex cognato Francesco Monte (a sua volta dato tra i papabili concorrenti del nuovo reality show vip), De Martino dovrà anche allontanarsi per diverse settimane da Santiago, lasciandolo alla completa gestione di mamma Belen Rodriguez.

Stefano De Martino: cambia look e fa le valigie

Il cambiamento di look di Stefano De Martino, nulla ha a che vedere con le grandi novità della sua vita sentimentale che erano circolate nelle ultime settimane. Sembrava infatti che il ballerino di Amici fosse pronto a tornare da Belen Rodriguez, approfittando della rottura con Andrea Iannone. Ma entrambi i fatti, segnalati dal settimanale Chi, si sono confermati inesatti: tra Belen e Andrea tutto sta andando per il meglio, come dimostrato dalle foto alla festa per Cecilia e Ignazio Moser, e lo stesso napoletano nega senza troppi misteri qualsiasi voce di ritorno di fiamma. In una recente intervista a Vero, infatti, ha ammesso: "Ormai sono abituato a questo tipo di attenzione, spesso ci rido su. Insomma, sdrammatizzo. Anche perché se dovessi fermarmi a pensare di avere tutta questa attenzione nei miei confronti, mi verrebbe l'ansia a uscire di casa. Invece per fortuna vivo tutto con serenità". La sua vita privata e la possibile storia con Gilda Ambrosio restano invece top secret.

