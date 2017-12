THE IMITATION GAME/ Su Rai 3 il film con Benedict Cumberbatch (oggi, 7 dicembre 2017)

The Imitation Game, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 7 dicembre 2017. Nel cast: Benedict Cumberbatch e Keira Knightley, alla regia Mortne Tyldum. La trama del film nel dettaglio.

07 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST BENEDICT CUMBERBATCH

Il film The Imitation Game va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 7 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata diretta da Mortne Tyldum nel 2014 con la partecipazione di Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Charles Dance, Mark Strong e Rory Kinnear. L'intera trama è ispirata alla vita di Alan Turing, noto matematico britannico, narrata all'interno del romanzo biografico dal titolo Alan Turing: The Enigma. Keira Knightley, che interpreta Joan Clarke, è una nota attrice americana nota per i suoi ruoli da protagonista in film come Orgoglio e Pregiudizio, Collateral Beauty e Tutto può cambiare. Per la sua partecipazione al film The Imitation Game, ha invece ottenuto una prestigiosa nomination agli Oscar. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE IMITATION GAME, LA TRAMA DEL FILM

Alan Turing, uno dei più noti matematici in ambito internazionale, nel bel mezzo del secondo conflitto mondiale decide di fornire il suo aiuto al governo britannico, così da tentare di decifrare i codici generati da Enigma, una sofisticata macchina detenuta dall'esercito nazista. Il compito è davvero complesso ed Alan Turing non gode della fiducia dei suoi colleghi e del suo superiore, Hugh Alexander, altro matematico abile quanto lui. Dopo varie settimane di tentativi infruttuosi, Alan decide di modificare la strategia dando vita ad una macchina che possa decodificare ogni singolo codice generato da Enigma. Per riuscire a formare il team di ricerca che dovrà assisterlo al processo di costruzione della macchina, Alan sottopone i possibili candidati ad un complesso cruciverba. Solo una giovane donna, Joan Clarke, riesce a risolverlo in pochissimi minuti battendo Alan stesso. Dopo aver ottenuto un lauto finanziamento da Churcill in persona per la costruzione della macchina, qualcuno avverso a Turing decide di diffamarlo per rovinare il suo progetto di ricerca ed espellerlo dal team. Alla fine il progetto di Turing riuscirà ad avere successo decriptando un importante messaggio con cui i tedeschi indicavano un imminente attacco a Carlirlse.

