TRIO LOPEZ, MARCHESINI E SOLENGHI/ Massimo e Tulio pronti per un nuovo tour (Maurizio Costanzo Show 2017)

Trio Lopez, Marchesini e Solenghi Ospiti al Maurizio Costanzo Show, i due superstiti del gruppo parleranno tra ricordi e progetti futuri pronti per un nuovo tour teatrale.

07 dicembre 2017

Tullio Solenghi, con Massimo Lopez, ospite di Maurizio Costanzo

Tullio Solenghi e Massimo Lopez saranno ospiti al Maurizio Costanzo Show su Canale 5 giovedì 7 dicembre. Un modo per ricordare un trio che ha fatto la storia della comicità e della televisione in Italia. Trio perché assieme a Lopez e Solenghi, è stata parte integrante e colonna del sodalizio artistico Anna Marchesini, recentemente scomparsa ma rimasta nei cuori di tutti coloro che hanno potuto apprezzare le evoluzioni sul palco del Trio. Ormai scomparsa da più di un anno, la Marchesini con le sue interpretazioni, dalla signorina Carlo, tenera ipovedente, ai personaggi interpretati nella parodia de “I Promessi Sposi” che spopolò all’inizio degli anni Novanta, con tutti i personaggi della saga manzoniana impersonati dal Trio, ha fatto epoca. Sulla Rai Pino Strabioli, orvietano come la Marchesini, le ha dedicato uno speciale, “Parlo da Sola”, in cui sono state ripercorse tutte le tappe salienti della carriera di Anna e fra i ricordi degli amici, ha spiccato quello di Piera degli Esposti che l’aveva definita “un piccolo Totò”.

"RIPORTEREMO ANCHE UN PO' DI ANNA SUL PALCO"

Tullio Solenghi e Massimo Lopez saranno presenti nel salotto televisivo di Costanzo anche per ricordare l’epoca del Trio, ma anche per parlare dei progetti personali. Che li vedranno di nuovo insieme nei teatri di tutta Italia proprio riportando in coppia, oltre a nuovi sketch e invenzioni, anche le idee più famose e celebrate del Trio. In una recente intervista da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, Solenghi ha sottolineato: “Voglio dire solo una cosa: noi facciamo questo spettacolo in due la sera, ma lo dico senza retorica, ogni sera crediamo e siamo convinti di portare in scena anche un po’ di Anna. Dodici anni passati insieme come li abbiamo passati noi hanno inevitabilmente scolpito un po’ della mente e del cuore di ognuno di noi negli altri due, per cui facciamo ancora uno spettacolo a Trio.” Un modo per ricordare quello che è stato un sodalizio forse irripetibile per la televisione e per tutto il mondo dello spettacolo in Italia.

LA RINASCITA DI LOPEZ

Massimo Lopez negli ultimi anni è stato protagonista anche come doppiatore, ricevendo la pesantissima eredità di Tonino Accolla per interpretare una delle voci più famose del mondo, quella di Homer Simpson in un cartone animato che ha fatto la storia del costume non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il pianeta. Ritrovarsi su un palco assieme a Tullio Solenghi rappresenta senz’altro un ritorno alle origini affascinante anche per Lopez: “Voglio invecchiare in teatro, con voi. non voglio e non posso dilungarmi, posso solo dire che il pensiero che queste lucine si spegneranno è melanconicissimo.” Questo ha affermato Lopez al momento dell’annuncio del ricongiungimento con Solenghi, un operazione che come detto è funzionale anche a portare avanti il ricordo e l’importanza avuta da Anna Marchesini nel trio. Anche Lopez in anni recenti ha dovuto superare momenti difficili, su tutti l’infarto di cui è stato vittima, ma con la completa ripresa non poteva non essere scritto un nuovo capitolo del Trio, come sarà raccontato in serata anche a Maurizio Costanzo.

