UN VITA / Cayetana viene condannata a morte! Teresa la salverà? (Anticipazioni 7 dicembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 7 dicembre: Cayetana apprende la decisione del giudice ovvero la condanna a morte. Nessuno vuole operare Pablo ma Liberto ha un'idea...

07 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Va in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Una Vita: la telenovela spagnola, proprio come Beautiful e Il Segreto, domani infatti non andrà in onda in occasione della Festa dell'Immacolata Concezione. Per seguire le vicende degli abitanti di Acacias 38 sarà quindi necessario attendere fino al prossimo lunedì, al solito orario delle ore 14:10. Questo pomeriggio si ripartirà dalla disperata condizione di Cayetana, rinchiusa in convento e accusata di avere ucciso Humilidad. La dark lady attenderà con grande preoccupazione la sentenza del giudice Marquex che dovrà decidere sul suo destino: basterà la deposizione di Humilidad prima della sua morte ad incastrarla come mai nessuno in passato era riuscito a fare? Sembra proprio che la moglie di Mauro riuscirà a raggiungere il suo obiettivo anche dall'aldilà: la decisione del giudice, infatti, sarà la peggiore possibile. A Cayetana non verrà dato scampo, in quanto verrà condannata a morte per tale omicidio. Sarà questa la fine del personaggio più crudele della telenovela spagnola?

Una Vita: Susana mette da parte il rancore per Juliana?

La condanna a morte di Cayetana sarà grande protagonista della puntata di Una Vita di questo pomeriggio nella quale ci sarà comunque ampio spazio anche per altre vicende degne di nota. Dopo avere causato la rottura tra Liberto e Rosina, facendo credere a quest'ultima che il suo amante ha solo voluto approfittare di lei (rubandole un assegno), la sarta concentrerà la sua attenzione sul rancore verso Juliana e le sue imminenti nozze con Leandro. La coppia ha invitato Susana al matrimonio, chiedendole persino di fare da damigella d'onore, ma si è trovata davanti ad un netto rifiuto. Per questo Juliana tornerà oggi alla carica, chiedendo alla futura suocera di dimenticare il passato e partecipare alle nozze del figlio, che successivamente lascerà Acacias 38 per trasferirsi a Parigi. Ma le sue intenzioni ancora una volta saranno molto chiare...

© Riproduzione Riservata.