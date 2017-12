Un posto al sole/ Anticipazioni 7 dicembre: Rossella è decisa a voltare pagina, Patrizio glielo permetterà?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 7 dicembre: Rossella è decisa a riprendere in mano le redini della sua vita dopo la fine della sua relazione con Patrizio.

07 dicembre 2017

Un posto al sole

La puntata di Un posto al sole di questa sera sancirà gli sviluppi, attesi da settimane, del processo contro Luca Grimaldi. Niko e Ugo avranno pareri contrastanti riguardo la strategia difensiva e queste differenti vedute saranno evidenti fin dall'inizio. Saliranno, infatti, sul banco dei testimoni sia Ornella che Vittorio, le persone maggiormente a conoscenza del vero sviluppo dei fatti. Ma il controinterrogatorio di Ugo metterà in discussione la loro testimonianza: ogni certezza sembrerà volgere a favore di Grimaldi, che potrebbe farla franca dopo quanto accaduto. Tali vicissitudini porteranno a degli inevitabili scontri anche a Palazzo Palladini: Guido sarà furioso per il modo in cui il figlio è stato trattato e se la prenderà con Niko e Renato. Anche Ornella e Raffaele non gradiranno affatto la strategia utilizzata durante il processo, e la situazione sarà persino destinata a peggiorare quando sul banco dei testimoni salirà Anita Falco...

Un posto al sole: Rossella vuole dimenticare Patrizio ma...

Novità importanti arriveranno questa sera a Un posto al sole anche per Patrizio che tenterà un nuovo avvicinamento a Rossella: ma il suo comportamento non convincerà affatto la sua ex fidanzata, che vedrà nel giovane Giordano una persona molto diversa da quella di cui si era innamorata. Per la prima volta la figlia di Silvia sarà pronta a voltare pagina anche se il suo ex fidanzato potrebbe essere di parere contrario: riuscirà a convincerla a dargli un'ultima possibilità? Le vacanza di Angela e Bianca sulla neve proseguiranno in compagnia di Valentina e della figlia. La Poggi sarà assolutamente inconsapevole di trovarsi in compagnia di una famiglia complicata ma molto presto sarà costretta a fare i conti con un'inaspettata realtà: la verità sul legame di Valentina con Gaetano sarà, infatti, sul punto di essere svelata. Quali saranno le conseguenze di questo pericoloso rapporto?

