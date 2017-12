Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma e Giorgio: nuovo avvicinamento, la confessione di Tina (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over anticipazioni: Gemma Galgani e Giorgio Manetti vanno a cena insieme ma le cose non vanno bene, poi la nuova registrazione...

07 dicembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Puntata incandescente quella del trono over di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio. Gemma Galgani infatti, si è pubblicamente aperta riguardo i sentimenti provati per Giorgio Manetti, mai definitivamente assopiti. La puntata è ufficialmente iniziata proprio con il loro recall e l'invito da parte del cavaliere di andare a cena con la sua ex fidanzata. "Gemma è innamorata persa", afferma Tina Cipollari presente in studio. La Galgani dichiara quindi di avere rivissuto momenti unici e irripetibili: “Giorgio mi ha fatto fare un tuffo nel passato", asserisce ancora nel backstage del programma. Poi finalmente viene trasmesso il famoso filmato della cena che li ha visti di nuovo protagonisti, dopo tanto tempo dall'ultimo avvicinamento. Tra di loro la serata è andata bene ma il Manetti ha precisato che con la sua ex fidanzata non potrà esserci più nulla. Proprio ieri, gli over sono stati i protagonisti indiscussi anche con la nuova registrazione presso gli Studi Elios di Roma, cosa sarà successo? Scopriamolo a seguire!

Gemma e Giorgio, Uomini e Donne: l’opinione di Tina

Durante la nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, Giorgio ha avuto modo di scontrarsi anche con Anna Tedesco. Proprio Gemma aveva affermato che secondo lei i due avevano una relazione segreta. Queste polemiche, avevano spinto la donna ad abbandonare il programma ma ieri, ha voluto farne ritorno per chiarire di non essere innamorata di Manetti. Una volta affrontato il cavaliere, la Tedesco ha avuto modo di scontrarsi con Gemma e poi ha deciso di andare via dalla trasmissione nonostante le insistenze da parte della ruspante opinionista. Tra la Galgani e il suo ex fidanzato, nel corso della nuova registrazione ci sono stati momenti di imbarazzo ma anche di avvicinamento, compresi dei balli dove si vedeva chiaramente la voglia da parte della torinese di ricevere un bacio da parte dell’uomo che più ha amato durante la sua esperienza TV. Anche Tina, dopo l’ennesimo ballo tra i due, ha dichiarato di vederli ancora reciprocamente innamorati. Maria però, ha fatto notare l’imbarazzo di lui. Ed infatti, proprio durante la puntata andata in onda ieri pomeriggio Gemma lo ha reputato troppo intransigente. "Perdono ma non dimentico", aveva concluso il cavaliere mentre la sua dama pareva finalmente essersi arresa all’evidenza: "Non spero più in un suo cambio d'idea".

