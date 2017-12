Uomini e Donne/ Anticipazioni, Sara Affi Fella e Lorenzo, lo scontro è vicino (Trono Classico)

07 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Uomini e Donne

Tutte le vicende relative al trono classico torneranno su Canale 5 a partire dalla prossima settimana, quando Sara Affi Fella, con il suo atteggiamento, darà vita a una querelle con Lorenzo, uno dei suoi corteggiatori più in vista. La tronista, infatti, nel bel mezzo di un confronto in camerino sulla questione relativa alla scelta di non realizzare con lui un’esterna, lo mollerà sul più bello per incontrare Luigi, che con un bigliettino annuncerà la sua presenza fuori dagli studi. Di questa vicenda si continuerà a parlare nel parterre, dove Lorenzo, pronto a difendersi con le unghie e con i denti, dovrà anche giustificarsi in seguito a quelle parole un po’ eccessive riservate al suo rivale nel corso di un colloquio con la redazione. Gli attacchi, come sempre, non mancheranno e il corteggiatore, nel corso di un acceso botta risposta, accuserà la tronista di non essere del tutto sincera nei suoi confronti. Come si concluderà questa querelle?

FOTO, ALEX MIGLIORINI E ALESSANDRO D'AMICO: AMORE A GONFIE VELE

Non si arresta il successo di Alex Migliorini e Alessandro D’Amico, che dopo essersi innamorati e scelti nel salotto del trono classico hanno dato vita a una delle storia d’amore più seguite del dating show di Canale 5. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, infatti, sono riusciti a conquistare l’affetto del pubblico così come poco più di un anno fa fecero i Clamario, anche se per loro, a quanto pare, l’epilogo potrebbe essere del tutto differente. A testimoniarlo i recenti aggiornamenti dell’ex tronista, che sui social ha più volte evidenziato lo straordinario affetto che lo lega al suo partner. “Ecco cosa succede quando si ha il fidanzato fotografo”, si legge infatti nella didascalia di una delle ultime foto di Alex Migliorini, dove l’ex protagonista di Uomini e Donne ha evidenziato, soprattutto, l’interesse di Alessandro D’amico nello scattargli delle foto artistiche. A questo link è possibile visualizzare l’immagine direttamente su Instagram.

