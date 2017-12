Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Graziella contro Manfredo: gesto shock in studio! (7 dicembre)

Uomini e Donne, oggi 7 dicembre 2017 va in onda la seconda parte del trono over. Manila e Fabrizio vanno via insieme; Graziella lascia tutti senza parole...

07 dicembre 2017 Anna Montesano

Graziella e Manfredo Trono Over

La settimana di Uomini e Donne si conclude oggi con la seconda parte del Trono Over. Dopo una puntata dedicata al riavvicinamento tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, oggi si riparte con al centro dello studio Manila Boff e Fabrizio. Dopo la scorsa puntata, i due hanno continuato a litigare dietro le quinte ma un weekend trascorso insieme le cose si sono appianate, tanto che oggi Manila entra in studio con una proposta per Fabrizio: "Vuoi uscire dallo studio con me?". La risposta del cavaliere non può che essere un gioioso si; i due ballano allora insieme tra gli applausi del pubblico ma non manca l'appunto di Sossio che trova tutto una farsa. Dopo il ballo, è Manfredo ad accomodarsi al centro dello studio di Uomini e Donne perchè per lui è arrivata la signora Vittoria, pronta a conoscerlo.

LO SCHIAFFO DI GRAZIELLA A MANFREDO

Tuttavia Graziella è pronta ad intromettersi e risollevare vecchi rancori e, di fronte al sarcastico appellativo che le da Manfredo, la dama sbotta, lascia la sua postazione e gli da uno schiaffo, scatenando critiche in studio. Di fronte alle sue giustificazioni, Marco e Sossio la prendono di peso e la portano dietro le quinte. Subito dopo, Manila e Fabrizio rientrano per rispondere alle accuse di Sossio. Maria De Filippi apre poi la diretta Facebook, subito dopo Annamaria si siede al centro dello studio per svelare di coler chiedere con Alfredo che non le ha dato le attenzioni che sperava. Si conclude con Marco Firpo che è uscito ancora con Titti e pur spendendo parole bellissime l'uno per l'altro non è scattata quella scintilla sperata.

