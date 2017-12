Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono classico 7 dicembre: tutte pazze di Gianluca?

A Uomini e donne si torna in studio per una nuova registrazione questa volta dedicata al trono classico, le troniste torneranno a litigare per il bel Gianluca?

07 dicembre 2017 Hedda Hopper

Sara Affi Fella, Uomini e donne

Tutto è pronto per una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne per quelle che ormai possiamo definire le puntate che vedremo a partire da gennaio. Il programma presto andrà in pausa e dedicherà la nuova parte di edizione proprio a Nicolò, Sara Affi Fella e Nilufar Addati i nuovi tronisti, con la speranza che Paolo Crivellin scelga. Anche nell'ultima registrazione il giovane tronista ha continuato sulla sua strada e con la sua indecisione a discapito delle sue corteggiatrici che continuano a dare di matto dentro e fuori dallo studio non presentandosi alle sue esterne. La più agguerrita è sempre Angela che, dopo aver avuto la conferma della sua indecisione con gli apprezzamenti alle nuove corteggiatrici arrivate in studio, sembra pronta per un out out al nostro tronista. Paolo Crivellin sceglierà prima della fine dell'anno? Sembra proprio di no visto che le puntate già registrate andranno in onda a dicembre e agli inizi di gennaio.

LE DUE TRONISTE RIVALI?

Altra storia per le due nuove troniste unite da un unico corteggiatore, Gianluca. Sembra proprio che le due, a modo loro, siano interessate a lui ma, proprio nella scorsa registrazione, Sara Affi Fella e Nilufar Addati sono rimaste un po' deluse. Gianluca è uscito con entrambe e questa sua poca coerenza ha già fatto gridare allo scandalo proprio l'ex corteggiatrice di Mattia Marciano pronta ad eliminarlo addirittura. A salvarlo ci avrebbe comunque pensato Sara che con lui in esterna ha parlato di amore e famiglia fino a commuoversi. Rimane il fatto che, davanti all'affermazione di lui di voler ancora uscire con Nilufar, la napoletana non ha nascosto il suo dissenso. Gianluca rischia grosso?

