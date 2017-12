X FACTOR 11/ Semifinale: info streaming e puntata 7 dicembre 2017

X Factor 11, come vedere in streaming la semifinale con Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra, i Ros, i Maneskin e Samuel Storm sul palco. Ch sarà eliminato?

07 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

X Factor 11

L’attesa è finita. Oggi, giovedì 7 dicembre, alle 21.10 su Sky Uno, andrà in onda l’attesissima semifinale di X Factor 11. Dopo l’eliminazione di Rita Bellanza, ultima concorrente delle Under Donne di Levante e di Andrea Radice degli Over di Mara Maionchi, a sfidarsi nel penultimo appuntamento live di X Factor 2017 condotto da Alessandro Cattelan, saranno in cinque. A cercare di conquistare un posto in finale saranno Samuel Storm degli Under Uomini di Fedez, Lorenzo Licitra ed Enrico Nigiotti degli Over di Mara Maionchi, i Ros e i Maneskin dei Gruppi di Manuel Agnelli. Senza concorrenti in gara, Levante dovrà limitarsi ad osservare le esibizioni dei cantanti dei suoi colleghi. La semifinale di X Factor 11 decreterà così i magnifici quattro che, nella finalissima del 14 dicembre, si contenderanno la vittoria del famoso talent show. La semifinale di X Factor 11 può essere seguita in diretta da tutti gli abbonati su Sky Uno e in live streaming su Sky Go. Chi, invece, non ha Sky potrà seguire la puntata in diretta grazie NowTv.

LE ANTICIPAZIONI DELLA SEMIFINALE

Al centro della semifinale di X Factor 11 ci saranno Samuel Storm, Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra, i Ros e i Maneskin che, con la messa in scena di Luca Tommassini, daranno vita ad esibizioni con cui puntano a conquistare un posto in finale. L’ospite della semifinale di X Factor 2017 sarà Francesca Michielin, vincitrice della quinta edizione di X Factor ed oggi considerata una delle più belle voci della musica italiana. I cantanti dovranno affrontare due manche. In una manche, i semifinalisti si esibiranno sulle note dei loro inediti mentre nell’altra dovranno eseguire brani scelti dal pubblico grazie all’iniziativa XME Passion Choice di Intesa San Paolo. Ecco le scelte. I Maneskin si esibiranno sulle note di “You’re nobody ‘Til Somebody Loves you” di James Arthur mentre i Ros dovranno eseguire “Acida” dei Prozac +. Per Lorenzo Licitra, invece, il pubblico ha scelto di brano di Rihanna “Diamonds” mentre Enrico Nigiotti dovrà misurarsi con “Redemption Song” di Bob Marley. Infine, Samuel Storm canterà “Stand by me” di Ben E. King.

© Riproduzione Riservata.