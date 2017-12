X Factor 2017/ Live show, semifinale: Francesca Michielin ospite. Finalisti e eliminati(7 dicembre 2017)

X Factor 2017, semifinale del 7 dicembre 2017, diretta: chi saranno i finalisti? Arriva una doppia manche dall'esito tutt'altro che scontato. Francesca Michielin ospite della serata.

07 dicembre 2017 Valentina Gambino

X Factor 2017, Live Show

Stasera, giovedì 7 dicembre, andrà in onda la semifinale di X Factor 2017. Trasmessa su Sky Uno HD, Alessandro Cattelan presenterà il penultimo Live Show rigorosamente in diretta a partire dalle 21.15 circa. Per la nuova puntata, a sfidarsi saranno cinque concorrenti ma solo in quattro potranno accedere alla finalissima del prossimo 14 dicembre presso il Mediolanum Forum di Assago. Per i concorrenti attualmente in gara, questa è l’ultima occasione per potersi esprimere al meglio con la propria musica. Sul palcoscenico dell’X Factor Arena ritroveremo Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra, i Ros, i Maneskin e Samuel Storm. Tramite le esibizioni, i cantanti dovranno convincere ancora una volta non solo il pubblico in studio e da casa, ma anche i quattro giudici: Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Levante e Fedez. Il conduttore, ancora una volta in pista farà di tutto per mantenere altissima la tensione in attesa d’incoronare il vincitore assoluto di questa 11esima edizione del talent show prodotto da FremantleMedia.

X Factor 2017, anticipazioni semifinale: esibizioni prima manche e ospiti

La semifinale di X Factor 2017 in onda questa sera, si dividerà in due differenti manche. Ecco a seguire, le anticipazioni sulle esibizioni dei concorrenti ancora in gara. Lorenzo Licitra proporrà il brano composto da Fortunato Zampaglione e Ashley Wallis dal titolo “In the Name of Love”; Enrico Nigiotti, avrà modo di cantare ancora una volta il suo inedito dal titolo “L’amore è”. I Maneskin invece, canteranno il loro brano inedito dal titolo “Chosen” firmato da tutti e 4 i componenti della band: Damiano David, Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria De Angelis; anche i Ros, formati da Camilla Giannelli, Kevin Rossetti e Lorenzo Peruzzi canteranno “Rumore”, il loro brano. In ultimo, Samuel Storm si esibirà sulle note della sua canzone dal titolo “The Story”. Ospiti d’onore della semifinale di X Factor 2017, Francesca Michielin, vincitrice dell’edizione 2011 del talent show che avrà modo di presentare "Io non abito al mare", il suo secondo singolo già certificato platino che anticipa l’uscita di “2640”, il nuovo disco di inediti disponibile dal 12 gennaio del 2018. Sul palcoscenico dell’X Factor Arena anche Levante in qualità di cantante con un medley sulle note di "Abbi cura di te", “Non me ne frega niente”, “Pezzo di me” e “Gesù Cristo sono io".

Seconda manche e social, chi sarà il più votato di X Factror?

Dopo la prima manche, nel corso della semifinale di X Factor 2017 andrà in onda anche la seconda, con le esibizioni rigorosamente in diretta. Il pubblico sarà il protagonista assoluto avendo come tema: “Unplugged”. Grazie a X Me Passion Choice, il pubblico ha avuto l’occasione di essere “mentore” dei concorrenti scegliendo il secondo pezzo da cantare durante la serata. La decisione finale è avvenuta dopo le due proposte dei giudici e la selezione dei pezzi verranno eseguite con l’accompagnamento di un gruppo rigorosamente live. Ecco che quindi Enrico Nigiotti si esibirà sulle note di “Redemption Song” di Bob Marley, mentre Lorenzo Licitra canta “Diamonds” di Rihanna. Per i Gruppi invece, You’re Nobody ‘Til Somebody Loves You di James Arthur sarà il pezzo interpretato dai Maneskin mentre “Acida” dei Prozac+ sarà la canzone che dovranno interpretare i Ros. In ultimo, Samuel Storm canterà “Stand By Me” di Ben E. King. Dopo la semifinale, non perdetevi l’appuntamento conclusivo con Strafactor, lo show condotto da Daniela Collu con Elio, Drusilla Foer e Jake La Furia. Per quanto riguarda i social, è possibile seguire XF 11 tramite i seguenti canali: Sito Web: xfactor.sky.it, Twitter: @Xfactor_Italia, Hashtag ufficiale: #XF11, Facebook: ?facebook.com/xfactoritalia e Instagram: ?instagram.com/xfactoritalia

