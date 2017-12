60 Zecchini d'Oro / Anticipazioni e diretta: chi sarà il vincitore? Stasera eletta la canzone regina

60 Zecchini d'Oro, Carlo Conti conduce una serata speciale in cui, al termine di una gara tra 12 canzoni, sarà eletta la canzone regina della storia dello Zecchino.

08 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Carlo Conti

Lo Zecchino d’Oro ha compiuto 60 anni e per celebrare una delle trasmissioni più amate dagli adulti e dai bambini e che rappresenta uno spaccato del Nostro Paese, Raiuno da deciso di regalare una serata magica ai bambini di oggi ma anche a quelli di ieri che ora sono diventati padri e anche nonni. Oggi, venerdì 8 dicembre, alle 21.25 su Raiuno, Carlo Conti conduce 60 Zecchini D’Oro, una serata speciale dedicata alle più famose canzoni dello Zecchino d’Oro. Si va dal 1959, anno di "Lettera a Pinocchio" al Valzer del Moscerino del 1968 fino a Le tagliatelle di nonna Pina del 2003. La serata si apre con 12 canzoni dello "Zecchino" presentate nella versione originale dal Coro dell'Antoniano e nell’originale interpretazione degli ospiti vip come Marco Masini, Nino Frassica, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Beppe Fiorello, Sergio Friscia, Laura Chiatti, Patty Pravo, Bianca Guaccero, Claudia Gerini, Chiara Galiazzo, Anna Tatangelo e Cristina D’Avena che, dopo 49 anni dalla prima volta, torna ad interpretare la canzone “Il valzer del moscerino”, ancora oggi una delle canzoni più celebri della storia dello Zecchino d’Oro. Tutti gli altri artisti, invece, a sorpresa, interpreteranno una delle canzoni in gara. Nel corso della bellissima serata, poi, Carlo Conti accoglierà in studio i bambini dello Zecchino d’Oro che, ormai adulti, si rivedranno nei filmati dell’epoca. Nel corso della serata, poi, non mancheranno gli omaggi a Mariele Ventre, al Richetto di Peppino Mazzullo, e all'indimenticato Cino Tortorella-Mago Zurlì. Ospite speciale della serata sarà Topo Gigio, protagonista dello Zecchino d’Oro accanto al Mago Zurlì per tantissimi anni. TUTTE

LE CANZONI IN GARA E LE GIURIE

Al termine della serata di 60 Zecchini d’Oro, Carlo Conti eleggerà la canzone regina. Ci saranno tre "giurie" chiamate a esprimere le loro preferenze: la Giuria di Studio, la Giuria di Bologna e il pubblico, attraverso i numeri 894.222 (fisso) e 475.470 (sms). La Giuria in Studio sarà formata da giurati d'eccellenza come Giovanni Allevi, Enrico Brignano, Christian De Sica, Platinette che daranno i propri voti con le palette originali dell'Antoniano di Bologna. Chiara Tortorella, figlia dell’indimenticabile Cino, guiderà la Giuria di Bologna mentre il pubblico da casa potrà esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto. Le canzoni in gara sono: Lettera a Pinocchio – 1959 (Giusi Guercilena e Loredana Taccani); Fammi crescere i denti davanti – 1962 (Andrea Nicolai); Il pulcino ballerino - 1964 (Viviana Stucchi); Torero Camomillo -1968 (Michele Grandolfo); Il valzer del moscerino 1968 (Cristina D'Avena); 44 gatti – 1968 (Barbara Fèrigo); Volevo un gatto nero 1969 (Vincenza Pastorelli); Il lungo, il corto e il pacioccone 1970 (Gianluca Calderari, Leonardo Barsotti e Massimo Colucci); Il caffè della Peppina – 1971 (Simonetta Gruppioni e Marina D’Amici); Popoff – 1977 (Walter Brugiòlo); Il coccodrillo come fa 2003 (Gabriele Patriarca e Carlo Andrea Masciadri); Le tagliatelle di Nonna Pina 2003 (Ottavia Dorrucci).

