ANNA TATANGELO/ Video, la cantante in gara con “Volevo un gatto nero” (Zecchino d'oro)

La famosa cantante italiana Anna Tatangelo questa sera protagonista su Rai 1 nel programma 60 Zecchini condotto da Carlo Conti per cantare “Volevo un gatto nero”.

08 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Anna Tatangelo, Lo Zecchino d'Oro

UN BRANO CHE CHIUSE AL DECIMO POSTO

Una grande prima serata attende il pubblico di Rai 1 che potrà gustare lo speciale ideato e condotto da Carlo Conti per festeggiare i 60 anni dello Zecchino d’Oro. Una divertente gara con 12 storiche canzoni presentate nelle varie edizioni dello Zecchino d’Oro e reinterpretate nello studio di Rai 1 da illustri personaggi del mondo dello spettacolo. Tra loro c’è anche la cantante laziale Anna Tatangelo che ritrova dunque Carlo Conti dopo averlo affiancato nelle conduzione di I migliori anni. La Tatangelo andrà ad interpretare uno dei brani più famosi e conosciuti nella storia dello Zecchino, Volevo un gatto nero. Una canzone portata nell’edizione del 1969 dall’allora giovanissima Vincenza Pastorelli, scritta da Franco Maresca (parole) e con la musica di Armando Soricillo e Fra Mario. Nonostante giunse soltanto decima è tra quelle più amate di sempre. Clicca qui per rivedere l’interpretazione originale del 1969.

NATALE CON GIGI

Anna Tatangelo negli ultimi mesi è stata grande protagonista del mondo del gossip per via della fine della storia d’amore con il cantante napoletano Gigi D’Alessio. Una rottura che secondo alcuni giornali era ormai nell’aria mentre per altri è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Tuttavia nelle ultime settimane ci sono diversi segnali su un possibile ravvicinamento da parte dei due. In particolare secondo il settimanale Chi, si starebbe prospettando per D’Alessio e la Tatangelo un Natale in famiglia che potrebbe rinsaldare per sempre i rapporti: “ Anche se, a dirla tutta, Anna Tatangelo, poche sera fa, ha disertato la festa di laurea di Ilaria, figlia di Gigi D’Alessio, i due trascorreranno, in ogni caso, il Natale insieme a casa del cantante. Sono, probabilmente, prove di riavvicinamento e di pace in corso d’opera, dopo la forte crisi che stanno vivendo dall’estate scorsa”.

© Riproduzione Riservata.