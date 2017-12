ARISA/ Video, la cantante in gara con “Il coccodrillo come fa” (Lo Zecchino d'Oro)

La famosa cantante italiana Arisa questa sera di scena sulle frequenze di Rai 1 nel programma 60 Zecchini condotto da Carlo Conti per cantare “Il coccodrillo come fa”.

08 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Arisa, Lo Zecchino d'Oro

UN SUCCESSO CLAMOROSO DEL 1993

Su Rai 1 questa sera va in onda 60 Zecchini lo speciale dello Zecchino d’oro condotto da Carlo Conti per festeggiare e ricordare le prime sessanta gloriose edizioni della storica kermesse italiana. Un appuntamento speciale nel quale andrà in scena una vera e propria gara tra dodici straordinari successi dello Zecchino cantati per l’occasione da eccezionali protagonisti del mondo dello spettacolo italiano. Tra le più attese è certamente la cantante di origini lucane Arisa a cui toccherà interpretare la splendida Il coccodrillo come fa, brano presentato da Gabriele Patriarca e Carlo Andrea Masciadri nell’edizione 1993 e spesso colonna sonora di tante trasmissioni italiane come nel caso de La prova del cuoco. Una splendida canzone che permise all’allora coppia di bambini di riuscire ad ottenere la vittoria. Peraltro fu una sorta di trampolino di lancio per Gabriele Patriarca il quale è diventato un apprezzato doppiatore e attore italiano. Clicca qui per rivedere la performance di questo brano che è già stata interpreta da Arisa.

LA CARRIERA DI ARISA

Arisa il cui vero nome è Rosalba Pippa, è nata a Genova il 20 agosto del 1982 ma è cresciuta nella cittadina di Pignola, paese d’origine dei genitori a pochi chilometri da Potenza in Basilicata. Talento purissimo ha fatto conoscere le proprie qualità nel 2008 partecipando a SanremoLab, grazie al quale ha ottenuto il diritto di partecipare alla seguente edizione del Festival di Sanremo categoria giovani. In questa occasione è esplosa la sua stella con il brano Sincerità composta da Giuseppe Anastasi, ottenendo una meritata vittoria. Il successo è quindi proseguito grazie ai volumi di vendita raccolti dall’omonimo album. Nel 2010 è ritornata al Festival di Sanremo, ovviamente nella categoria dei Big, con il brano Malamorenè, ottenendo la definitiva consacrazione quale artista di primo piano. Il successo è continuato negli anni con tantissimi altri brani di grande impatto come L’amor sei tu, Il tempo che verrà, La notte, L’amore è un’altra cosa, Meraviglioso amore mio e tanti altri ancora.

