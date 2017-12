Amici 17/ Oggi, 8 dicembre 2017, non va in onda su Real Time: tutto pronto per la diretta di sabato?

Cambio di programmazione per Amici 17, oggi, 8 dicembre 2017, non va in onda su Real Time e ci da appuntamento alla diretta di sabato pomeriggio tra sfide e comparate.

08 dicembre 2017 Hedda Hopper

Amici 2017

Cambio di programmazione per Amici 17, oggi, 8 dicembre 2017, non va in onda su Real Time. In occasione delle festività dell'Immacolata, la rete ha pensato bene di mettere in panchina il talent show di Maria De Filippi che tornerà in onda solo sabato per la diretta di Canale 5. Su Real Time l'appuntamento con le squadre del Fuoco e del Ferro è previsto per il primo pomeriggio di lunedì 11 dicembre. Fino ad allora dovremo accontentarci della sfida a squadre prevista per il sabato pomeriggio e con la possibilità che alcuni dei volti noti del programma possano lasciare la scuola. In bilico, al momento, ci sono Luca Vismara e Biondo. La loro permanenza nella scuola è a rischio seppur per motivi diversi e opposti. Su Biondo nessuno ha dei dubbi né per il suo modo di cantare né per quello di scrivere ma, per un provvedimento disciplinare, è finito in sfida e sabato dovrà affrontare il suo rivale.

LUCA E BIONDO A RISCHIO?

Per Luca le cose sono un po' diverse. Il cantante "dance" continua a ricevere feedback negativi da parte dei professori. Rudy Zerbi, Carlo di Francesco e Paola Turci hanno espresso i loro dubbi sulla bravura e sul talento di Luca mettendolo in guardia e confermando il fatto che, in caso di rischio, sicuramente voteranno per la sua uscita dalla scuola. La sua unica speranza a questo punto rimane Giusy Ferreri che non si è ancora pronunciata sul talento di Luca. La sfida a squadre prevede anche lo scontro diretto tra le due "rivali" di canto ovvero Carmen e Nicole sulle note di Amore bello, e quello tra Claudia e Lauren. Le due hanno lavorato tanto in questa settimana e adesso potranno mettersi a confronto, chi ne uscirà vincitore?

© Riproduzione Riservata.