Asia Nuccetelli / Foto hot con il fidanzato, scandalo sul web e rabbia social: 'Che schifo!'

Asia Nuccetelli dà scandalo: la foto hot con il fidanzato Gianfranco Battistini solleva numerose polemiche ed i commenti furiosi del popolo della rete, ecco lo scatto "incriminato".

08 dicembre 2017 Valentina Gambino

Asia Nuccetelli

Asia Nuccetelli è irriconoscibile. L’unica figlia dell’ex lolita di Non è la Rai, Antonella Mosetti, dopo aver partecipato con la madre alla prima edizione del Grande Fratello Vip ha acquisito popolarità ed ha voluto cambiare radicalmente il suo volto con tanti ritocchini chirurgici e modificando anche colore di capelli regalandosi un biondo platino. Dopo alcune storie d’amore finite male, pare che la giovane abbia anche trovato l’amore tra le braccia del surfista Gianfranco Battistini che ha conosciuto proprio grazie a sua madre. Alcuni mesi addietro, tra le pagine del settimanale Spy, la ragazza ha raccontato di un vero colpo di fulmine per il fidanzato. Proprio in queste ore, uno scatto social sta facendo il giro della rete alimentando ancor di più le polemiche sul conto della ragazza, accusata lo scorso anno di averci “provato” con Andrea Damante, il fidanzato di Giulia De Lellis. Proprio la ragazza, riguardo le critiche aveva affermato: "Mi sono sentita come se dovessi giustificarmi di qualcosa, quando penso che quasi tutte le donne dello spettacolo in realtà sono ricorse alla chirurgia. Sono stanca. Non devo dare spiegazioni per due punturine alle labbra, un naso rifatto e un nuovo colore di capelli".

Asia Nuccetelli, foto hot con il fidanzato: il web s’infuria

Da alcuni mesi però, Asia Nuccetelli pare avere ritrovato la serenità tra le braccia di Gianfranco, surfista 29enne dalla chioma riccia: "È stato bravo perché all'inizio ero molto diffidente, Gianfranco mi era pure antipatico e penso che la cosa fosse reciproca. Poi mi ha fatto ricredere", ha confessato la figlia della Mosetti che sul web posta spesso scatti sexy: "Non sono una santa, ma sono sincera e dico la verità. Non sono come la gente forse si immagina per via del mio aspetto. Non ho mai avuto avventure di una sera, non fa proprio parte del mio essere e non lo farei mai. Mi reputo una con la testa sulle spalle. Anche io ho fatto le mie sciocchezze, ma ho sempre bisogno di amore". In queste ore, la fotografia con il fidanzato ha sollevato numerose polemiche. Asia appare nuda (così sembra…) con il suo fidanzato alle sue spalle, molto vicino e dietro di lei. Lo scatto forse poteva avere qualcosa di artistico e audace, ma gli internauti non hanno gradito. “E che è un porno?”, scrive qualcuno. Qualcuno invece, senza mezzi termini afferma: “Che schifo”. Voi come la pensate? Cliccate qui per visionare lo scatto “incriminato”.

