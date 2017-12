BEAUTIFUL / Anticipazioni americane: il ritorno a Los Angeles di Hope Logan

Anticipazioni Beautiful, puntata 8 dicembre: in Italia la soap oggi non va in onda mentre in America sono attesi grandi colpi di scena con il ritorno di Hope Logan.

08 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Oggi Beautiful non va in onda, prendendosi un giorno di vacanza in occasione della Festa dell'8 dicembre. I fan della soap americana non dovranno comunque attendere a lungo prima di rivedere in televisione le vicende dei Forrester e Spencer. Già domani, infatti, il programma tornerà su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 ovvero appena prima di Amici di Maria De Filippi. E in attesa di scoprire se Sally riuscirà ad uscire pulita dalla denuncia mossa ai suoi danni dalla Forrester Creations, facciamo un veloce punto sulle tante novità che stanno caratterizzando gli episodi di oltreoceano. Una di esse, in particolare, sta causando grande discussione sul web, soprattutto perché difficilmente resterà priva di conseguenze per gli Steam. Steffy ha tradito Liam con Bill: delusa dopo avere scoperto che il marito aveva baciato Sally, la Forrester aveva trascorso una notte di passione con il suocero, salvo poi pentirsene immediatamente. Da quel momento, nulla è stato come prima...

Beautiful: anticipazioni puntate americane

Il tradimento di Steffy con Bill, continua ad essere un segreto per tutti nelle puntate americane di Beautiful. Liam non potrà sospettare ciò che è davvero accaduto e, al contrario, si sentirà profondamente in colpa per avere messo in pericolo la sua unione con la donna che ama. E mentre Sally continuerà a fantasticare sul possibile futuro al fianco dello Spencer, qualcuno si preparerà a fare il suo ritorno a Los Angeles dopo più di due anni di assenza. Avete già capito di chi stiamo parlando? Certo, sarà proprio lei quella Hope Logan che aveva deciso di trasferirsi a Milano dopo avere perso il bambino che aspettava da Wyatt. Da allora in pochi ne avevano sentito la mancanza, ma ecco che il suo ritorno potrebbe modificare quegli equilibri già particolarmente compromessi. La 'nuova' Hope non avrà più il volto dell'attrice Kim Matula, che ha detto addio alla soap per tentare una nuova avventura in televisione. La figlia di Brooke d'ora in avanti sarà infatti interpretata da Annika Noelle.

