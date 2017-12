BIANCA GUACCERO/ Canta la storia de Il pulcino ballerino (Lo Zecchino d'oro)

Bianca Guaccero è una delle dodici artiste che saranno protagoniste della puntata speciale de Lo Zecchino d'oro in onda l'8 dicembre su Rai Uno condotto da Carlo Conti.

08 dicembre 2017 Dario Ghezzi

Bianca Guaccero, Lo Zecchino d'oro

Stasera 8 dicembre Rai Uno celebrerà i sessant’anni de Lo Zecchino d’oro con una puntata speciale in onda in prima serata e con la conduzione di Carlo Conti. Dodici artisti, tra cantanti e attori, saliranno sul palco interpretando altrettanti brani tra i più famosi della tradizione della manifestazione canora e nella serata evento si ricorderanno anche i personaggi fondamentali nella storia de Lo Zecchino d’oro come Mariele Ventre e il Mago Zurlì. Per l’occasione ritornerà in tv anche Topo Gigio, amato da grandi e piccini. Nell’appuntamento avremo modo di vedere sul palco, tra gli altri, Beppe Fiorello, Marco Masini, Claudia Gerini, Nino Frassica e anche l’amatissima attrice di tante fiction di successo come Capri e cioè Bianca Guaccero. A quest’ultima è stato dato il compito di interpretare, in una versione tutta sua, un brano molto famoso de Lo Zecchino d’oro e che è stato eseguito per la prima volta nel 1964 da Viviana Stucchi e cioè Il pulcino ballerino. La Guaccero, tra le altre cose, ha dimostrato di avere delle ottime doti canore visto che molti dei suoi personaggi in tv hanno avuto di cantare e che lei stessa ha preso parte a Tale e quale show classificandosi tra i primi posti.

LA STORIA DI UN PULCINO GOFFO

Bianca Guaccero, nella puntata speciale de Lo Zecchino d’oro dell’8 dicembre sarà chiamata a cantare Il pulcino ballerino, una canzone molto amata e che è stata ripresa da molti altri artisti. Anche Cristina D’Avena ne ha fatta una sua versione e l’ha inserita in delle sue raccolte. Anche in questo caso, come molti altri brani de Lo Zecchino d’oro, la storia raccontata è piuttosto semplice ma dal grande impatto emotivo. Inoltre, viene dato un grande insegnamento già presente anche in Popoff e cioè come anche persone goffe, spesso prese in giro e bistrattate possano avere delle qualità in grado di farle spiccare. In effetti, in Il pulcino ballerino si racconta di come da un uovo gobbo di una gallina nacque un pulcino zoppo. Sua madre, per non farlo sentire inferiore agli altri pulcini e galli del pollaio, gli insegnò a ballare l’hully gully e la bravura del pulcino fu così grande da diventare presto un idolo. “Grilli e cicale facevano cricrì il babbo... gallo scoppiava dalla gioia, e nel pollaio una festa organizzò, ticche tocche ticchè toc, il pulcino dopo un po’, ticche tocche ticchè toc a ballare incominciò, tre galletti verdi e gialli professori di hully gully, il pulcino ballerinosalutarono così chicchirichì… chicchirichì…” recita una strofa della canzone.

BIANCA GUACCERO, LA SCHEDA

Bianca Guaccero è una delle artiste chiamate a interpretare un brano di successo nella puntata de Lo Zecchino d’oro e molti di voi, sicuramente, la ricorderanno come protagonista di fiction e film cinematografici. Debutta nel 1999 affianco a Raoul Bova e Michele Placido nel film Terra bruciata. L’anno seguente è tra le attrici di Faccia di Picasso, diretta da Massimo Ceccherini. Si fa conoscere dal grande pubblico prendendo parte a serie tv come Capri, La memoria e il perdono, Papa Giovanni e La tassista. Un ruolo molto importante per la sua carriera è stato sicuramente quello di Assunta Spina in una serie Rai, che precedente aveva avuto le sembianze dell’attrice Anna Magnani. Nel 2008 sale sul palco dell’Ariston diventando la co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo e Andrea Oswart. Nella sua carriera ha avuto modo anche di incidere un duetto con Fabrizio Moro dal titolo “E’ più forte l’amore”. Nel 2017 è tornata protagonista in televisione diventando una delle protagoniste della fiction Sotto Copertura in onda su Raiuno. Riguardo alla sua vita privata, pare che ci siano della voci in merito alla fine del suo matrimonio con Dario Acocella dal quale ha avuto la figlia Alice.

