Bake Off Italia Celebrity Edition 2 / Anticipazioni 8 dicembre 2017: chi saranno i vincitori? I Concorrenti

Bake Off Italia Celebrity Edition 2, anticipazioni prima puntata dell'8 dicembre 2017: ecco le coppie che prenderanno parte alla seconda edizione del cooking show.

08 dicembre 2017 Valentina Gambino

Bake Off Italia Celebrity Edition 2017

La quinta edizione di Bake Off Italia 2017, proprio una settimana fa è giunta al termine con la vittoria (nemmeno tanto inaspettata) di Carlo Beltrami, il serramentista della provincia di Bergamo con il sogno di aprire una pasticceria tutta sua. Dopo l'edizione 'nip', esattamente come per il Grande Fratello, arriva in pista l'edizione con in studio dei personaggi famosi. Il progetto condotto da Benedetta Parodi, aveva già preso il via lo scorso anno e, data la sua formula decisamente vincente, si è pensato bene di replicare l'esperimento allungandolo un poco. Ed infatti, a differenza della scorsa edizione, andranno in onda ben due appuntamenti. Le due puntate speciali saranno interamente a favore del progetto di Unicef ed infatti, l'intero ricavato della coppia vincitrice andrà proprio nelle mani della famosa associazione. In studio, sotto il mitico tendone del programma, si sfideranno ben 16 personaggi divisi in coppie da due per gli appuntamenti che vedremo oggi (venerdì 8 dicembre) e la prossima settimana (15 dicembre). Eccovi le anticipazioni a seguire.

Bake Off Italia Celebrity Edition 2017: ecco le coppie in gara

Dopo il grande successo dello scorso anno, gli aspiranti pasticceri Vip raddoppiano l’appuntamento di Bake Off Italia con la “Celebrity Edition”. L’8 e il 15 dicembre alle ore 21:10 su Real Time (Canale 31 del digitale terreste), Benedetta Parodi, insieme ai tre giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara, condurrà l’appuntamento che vedrà poi i tre intenti a valutare i concorrenti famosi. Le 16 coppia in gioco, saranno i protagonisti assoluti di due appuntamenti speciali con l’obiettivo di sostenere l’Unicef. Nella prima puntata di stasera, vedremo sotto il mitico tendone: Tosca D’Aquino con l’amica Francesca Piccolo; Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi; Roberta Lanfranchi e Georgia Luzi; la Pozzoli’s Family, formata da Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione; gli sportivi Karen Putzer e Luigi Mastrangelo; il protagonista della serie “Alex&Co” Leonardo Cecchi con il fratello Alessandro; le sorelle Carrisi, Cristel e Romina; Fiordaliso con la mamma Carla. Per quanto riguarda la location, sarà esattamente la stessa delle passate edizioni con protagonisti non famosi.

I progetti Unicef e le info social

Dalle 21.10 circa, torna in pista Benedetta Parodi con una nuova puntata speciale: Bake Off Italia Celebrity Edition. 12 personaggi famosi si sfideranno divisi in coppie e per due puntate, per realizzare torte e pasticcini gustosi giudicati dal re del cioccolato Ernst Knam, la giornalista Cleria d’Onofrio e il pasticcere toscano Damiano Carrara divenuto famosissimo in America. La gara di solidarietà andrà in onda sia stasera che il prossimo venerdì per due appuntamenti benefici che vedranno mettere all’asta i grembiuli autografati dei vip, il cui ricavato verrà devoluto totalmente a favore di due importanti progetti targati UNICEF: Rifugiati Siriani – Istruzione e Eritrea Acqua. L’appuntamento speciale condotto nella prima serata di Real Time da Benedetta Parodi, potrà essere seguito in diretta attraverso i social network tramite l’hashtag: #BakeOffItalia. Per commentare invece, potete serenamente interagire con i canali ufficiali di Real Time, presenti sia su Facebook, Twitter (con divertentissime gif animate) e Instagram.

