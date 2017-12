CARMEN RUSSO E ENZO PAOLO TURCHI/ Un lungo sodalizio professionale e d’amore (Bake Off Celebrity Edition 2017)

L’attrice e showgirl Carmen Russo assieme al marito Enzo Paolo Turchi partecipano alla nuova edizione di Bake Off Celebrity Edition 2017 in onda nella prima serata di Real Time.

Carmen Russo

DA MISS ITALIA A IL BAGAGLINO

Benedetta Parodi tra poche ore conduce la prima delle due puntate previste per l’edizione Celebrity del talent Bake Off Italia dedicato al mondo della pasticceria. In gara tanti volti noti dello spettacolo nostrano come nel caso della celebre attrice, ballerina e showgirl Carmen Russo assieme al marito Enzo Paolo Turchi. Una coppia nello spettacolo e nella vita, capace di portare avanti un bellissimo e solido rapporto che ormai va avanti da circa 30 anni. Recentemente, ed in particolare durante la partecipazione al reality de Il Grande Fratello Vip, Carmen Russo ha avuto modo parlare con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia dei propri inizi di carriera partendo dalla partecipazione al celebre concorso di bellezza Miss Italia alla tenera età di 15 anni senza dimenticare i primi film di successo e soprattutto l’esperienza nella compagnia de Il Bagaglino per un paio di stagioni. Insomma, un grande personaggio capace di raccogliere successi praticamente in qualsiasi ambito.

COME INIZIÒ LA LORO STORIA D’AMORE

Durante l’esperienza a Il Grande Fratello Vip, Carmen Russo ha parlato anche della sua longeva storia d’amore con il ballerino Enzo Paolo Turchi poi diventato suo marito: “Durante i due anni del Bagaglino ho capito che mi serviva un coreografo per lavorare, per importi come showgirl, fare i balletti, le sigle .. Ed ecco che incontro Enzo Paolo Turchi. Lo vado a conoscere in teatro.. Io già ero famosina perché mi facevo le serate un po’ in maniera autodidatta. Volevo fare il salto e lavorare in un grande show … A ottobre mi proposero Drive In. Ebbe un successo enorme con tre milioni di telespettatori, numeri eccezionali per la rete in quegli anni.. Non era il mio tipo, conoscendolo mi ha affascinato, ero attratta. Era molto gentile ed educato però un giorno, in sala prove, si arrabbiò con i ballerini. Venne fuori un carattere molto forte e dissi: 'E’ un angelo che fa il diavolo o un diavolo che fa l’angelo'. Per un mese lui non mi ha proprio filata!”.

