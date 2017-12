CARS - MOTORI RUGGENTI/ Su Rai 2 il film d'animazione diretto da John Lasseter (oggi, 8 dicembre 2017)

Cars - Motori ruggenti, il film d'animazione in onda su Rai 2 oggi, venerdì 8 dicembre 2017. Nel cast: Owen Wilson e Larry the Cable Guy, alla regia John Lasseter. Il dettaglio della trama.

08 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film d'animazione nel primo pomeriggio di Rai 2

JOHN LASSETER ALLA REGIA

Il film d'animazione Cars - Motori ruggenti va in onda su Rai 2 oggi, venerdì 8 dicembre 2017, alle ore 14.00. Cinema per tutta la famiglia con la messa in onda della pellicola d'animazine e avventura per bambini che è stata prodotta dall'accoppiata vincente Disney-Pixar nel 2006, amatissimo soprattutto dai maschietti. I mille gadgets che ne seguirono, tra zaini, macchinine, set per la scuola, figurine, non si contano oramai più e tutt'oggi dettano legge nel mondo dei bambini. La regia è stata affidata ad uno degli eroi della direzione moderna dei film d'animazione, John Lasseter, conosciuto per la saga Toy Story, avendo diretto nel 1995 'Toy Story - Il Mondo dei Giocattoli' e nel 1999 'Toy Story 2 - Woody e Buzz alla Riscossa', conosciuto al pubblico, come regista anche per il sequel 'Cars 2' e per molti altri film per ragazzi e bambini come produttore. Da ricordare 'I Robinson - Una Famiglia Spaziale', 'Ratatouille' e il bellissimo 'Wall-E'. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

CARS - MOTORI RUGGENTI, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Saetta McQueen è una matricola nel mondo delle auto da corsa. Giovane vettura arrembante e senza troppo rispetto, con quel classico ardore antipaticamente giovanile, si appresta a partecipare alla rinomata Piston Cup e ottenere di conseguenza la sponsorizzazione Dinoco. Tutto procede bene e rimangono, dopo uno spaventoso incidente collettivo, solo tre vetture in gara, Saetta McQueen, The King e Chick Hicks. La strategia di Saetta è quella di non fermarsi ai box per il rifornimento rituale e il cambio gomme, guadagna così un giro ma pagherà nel finale, concitatissimo, la sua scelta errata. Saetta inizia quindi la ricerca del suo riscatto, parte per la California rimorchiato dal camion Mack ma una gang d'auto senza scrupoli lo fanno cadere dal rimorchio e si ritrova solo e impaurito nella Route 66. Combinando diversi guai, più per la sprovvedutezza che per la sua reale cattiveria, si ritrova chiuso con le ganasce nel garage di Radiator Springs, adibito come sorta di prigione per autovetture. In attesa del processo conosce prima il carro attrezzi Cricchetto, in seguito la bellissima e dolcissima Porsche 911 di nome Sally, avvocato cittadino, una macchinina tutto pepe di cui s'innamora. Saetta esce dal garage di detenzione e inizia il suo rapporto con le autovetture di Radiator Springs, un rapporto in cui all'inizio prevale la sua arroganza, limato giorno dopo giorno in una progressiva scoperta dei veri valori della vita, che non sono solo le vittorie e le corse. Sempre meno sbruffone, costantemente in crescita nei sentimenti d'amore e amicizia, Saetta diviene un'auto nuova, matura nel comportamento, piena di buoni sentimenti rivolti ai nuovi amici, una condizione che lo farà divenire amato sino al giorno della riscossa, la Piston Cup cui vorrà partecipare, assieme ad una squadra meccanica sgangherata, ma dal passato glorioso, per riscattarsi e battere il famigerato The King. Ce la farà il nuovo Saetta a vincere?

