CHIARA GALIAZZO/ La cantante in gara con “Torero Camomillo” (Lo Zecchino d’oro)

La famosa cantante italiana Chiara Galiazzo questa sera protagonista su Rai 1 nel programma Zecchino d’oro condotto da Carlo Conti per cantare “Torero Camomillo”.

08 dicembre 2017 Francesca Pasquale

PROTAGONISTA ANCHE A TALE E QUALE

Tra poche ore va in onda lo speciale dedicato ai 60 anni dello Zecchino d’oro. Una trasmissione condotta da Carlo Conti, direttore artistico di questa edizione dello Zecchino, durante la quale si andrà a ripercorrere tutta la storia della kermesse che dalla terza edizione in poi si è svolta sempre a Bologna, proponendo alcune storiche canzoni con il supporto di conosciuti ed apprezzati artisti italiani del momento come nel caso di Chiara Galiazzo. La cantante dai sinuosi capelli rossi, infatti, partecipa alla gara interpretando il brano Torero Camomillo presentato nell’edizione del 1968 dall’allora giovanissimo Michele Grandolfo. Un pezzo molto amato anche dai bambini di oggi tant’è che in una delle ultime puntate della fortunata trasmissione Tale e Quale Show è stato riproposto, dopo esplicita richiesta da parte del pubblico, da Gabriele Cirilli in una delle sue esilaranti Mission Impossible. Clicca qui per rivedere Gabriele Cirilli cantare Torero Camomillo.

CHIARA GALLIAZZO, UN BLU MISTERIOSO

Chiara Galiazzo questa sera tornerà ad essere protagonista in televisione ed in particolare partecipando alla bellissima gara a suon di successi dello Zecchino d’oro per festeggiare i 60 anni di questa kermesse che ha saputo raccontare l’Italia nel corso dei decenni. In attesa di ascoltarla da vivo vi segnaliamo il post pubblicato in queste ore dalla Galiazzo su Instagram in cui fa riferimento ad uno stato emotivo attuale assimilabile al colore blu, cosa vorrà significare?. Questo il testo del suo post: “Solo crescendo forse si può apprezzare davvero il blu. Il colore delle pareti di camera mia hanno sempre riflesso alla perfezione i momenti che stavo passando, dico solo che sono passata per il fucsia, il verde acido e il rosso sangue. Ora è proprio un periodo blu, blu era anche la copertina del mio disco, blu sono io adesso. Quando farò la camera glitter invece ci sarà da preoccuparsi. Ve lo farò sapere!”.

