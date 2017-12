CLAUDIA GERINI/ Video, l’attrice interpreta “Il caffè della Peppina” (Zecchino d’oro)

La famosa attrice italiana Claudia Gerini questa sera protagonista su Rai 1 nel programma Zecchino d’oro condotto da Carlo Conti per cantare “Il caffè della Peppina”.

08 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Claudia Gerini, Zecchino d’oro

BRANO VINCITORE NEL 1971

Un appuntamento molto atteso da grandi e piccini, quello dello Zecchino d’oro, nel quale si andranno a celebrare le prime 60 edizioni della famosa kermesse musicale. In studio tanti graditi ospiti nonché concorrenti in questa serata speciale come nel caso dell’attrice romana Claudia Gerini che si esibirà sulle note della canzone Il caffè della Peppina. Una canzone molto famosa ed ancora oggi ascoltata dai bambini e presentata nell’edizione del 1971 da Simonetta Gruppioni in coppia con Marina D’Amici. Venne scritta da Tony Martucci, Walter Valdi e Alberto Anelli ed ottenne la vittoria in quella edizione dello Zecchino riscuotendo anche un certo successo negli anni successivi in fatto di vendite. In attesa di gustare la versione di Claudia Gerini, andiamo a rivedere le immagini del 1971 con la performance di Simonetta Gruppioni e Marina D’Amici. Clicca qui per vedere il video.

CLAUDIA GERINI E LE DUE SPLENDIDE FIGLIE

Claudia Gerini è una delle attrici italiane più amate attualmente in Italia. Protagonista di tante meravigliose commedia (ultimamente al cinema con il film Nove lune e mezza), la Gerini ha raccontato in una recente intervista rilasciata al portale Tio.ch, come in realtà a rendere la sua vita appagante siano le due figlie Rosa e Linda: “Mi hanno aiutata ad essere felice. Ed è una cosa enorme. Ho sempre avvertito dentro di me il desiderio di crescere un altro essere umano, ma non avrei immaginato che diventare madre mi avrebbe regalato maggiore forza. Perché i figli l'energia te ne tolgono tanta, ma poi te ne restituiscono il doppio. Per fortuna le mie figlie mi stimolano ad essere una persona migliore, dunque più felice. Rosa è una mini ragazza, Linda è più piccola ma entrambe sanno essere pungenti e criticone come tutte le donne”.

