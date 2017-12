CRISTEL E ROMINA CARRISI / Le figlie di Al Bano dietro i fornelli (Bake Off Celebrity Edition 2017)

Cristel e Romina Carrisi, figlie di Al Bano e Romina Power, partecipano alla nuova edizione di Bake Off Celebrity in onda nella prima serata di Real Time.

L’ESPERIENZA A L’ISOLA DEI FAMOSI

Questa sera su Real Time, la padrona di casa Benedetta Parodi presenta la prima delle due puntate previste per la seconda edizione di Bake Off Celebrity. Un evento al quale vi prendono parte tantissimi volti noti dello showbiz italiano tra cui le sorelle Cristel e Romina Carrisi, figlie di Al Bano e Romina Power. Per le due sorelle ci sarà dunque da confrontarsi con alcune preparazioni dolciarie che poi saranno valutate in maniera opportuna dai giudici di serata ed in particolare dal maestro Ernest Knam. Per Romina Carrisi non si tratta della prima partecipazione in un reality visto che nel 2005 ha preso parte a L’Isola dei famosi. Una esperienza che tuttavia ebbe delle ripercussioni post partecipazione sulla giovane Carrisi come lei stesso ha recentemente raccontato: “Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro”.

GLI ASPETTI POSITIVI DELL’ESSERE FIGLI DI PERSONAGGI FAMOSI

Nella stessa intervista riportata dal portale Today.it, Romina Carrisi ha raccontato che per riprendersi da quel periodo molto complesso è stato importante andare a vivere per sei anni negli Stati Uniti seguendo una sorta di percorso terapeutico. Inoltre, Romina Junior ha anche parlato degli aspetti positivi e negativi dell’essere figli di personaggi famosi: “Ho vissuto laggiù per sei anni e ho seguito diversi corsi di recitazione. Anche questo è stato terapeutico.. Avere avuto un padre e una madre famosi ha avuto più aspetti positivi che negativi - ha spiegato - Avrei potuto scegliere un nome d'arte che non li evocasse, ne avevo già pronto uno. Invece ho voluto essere fedele alle mie origini, che sono poi anche quelle dei miei nonni, di due famiglie completamente diverse tra loro, i Carrisi, legati alla terra di Puglia, e i Power, divi di Hollywood. Io sono entrambe queste cose, Romina Carrisi Power”.

