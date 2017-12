Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser/ Nessun colpo di fulmine: "Anzi, all'inizio..." (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, intervistati da Alfonso Signorini confessano che quello tra loro nella Casa del Grande Fratello Vip 2 non è stato un colpo di fulmine

08 dicembre 2017 Anna Montesano

Ormai lo si può affermare senza incertezze: la bella Cecilia Rodriguez ha rubato la scena alla sorella Belen. La storia con Ignazio Moser continua ad essere sulla bocca di tutti: fa discutere ma scatena anche molti apprezzamenti la relazione nata tra la showgirl argentina e l'ex ciclista, figlio del noto campione. Tantissime le ospitate della coppia in queste settimane, una delle ultime a Casa Signorini, il noto appuntamento che vede alla conduzione il direttore del settimanale Chi e opinionista del Grande Fratello Vip. È qui che Ignazio e Cecilia hanno approfondito dettagli del loro rapporto finora non svelati, come il primo incontro. La Rodriguez ha infatti sottolineato che il loro non sia stato un colpo di fulmine, anche perchè all'inizio erano divisi in due gruppi separati.

LE RIVELAZIONI DI IGNAZIO SULL'INCONTRO CON CECILIA

Tuttavia Cecilia ha ammesso che, una volta riuniti i due gruppi, la prima cosa che ha fatto è vedere se dal vivo Ignazio rendesse come in foto. Ignazio conferma le dichiarazioni di Cecilia e anzi aggiunge che all'inizio del loro percorso nella Casa del Grande Fratello Vip, credeva fosse una ragazza snob e non proprio simpatica, idea cambiata poi conoscendola. I complimenti di Alfonso Signorini non mancano, soprattutto quando Cecilia torna a chiarire che, compresi i suoi reali sentimenti, il suo intento era parlare faccia a faccia con il suo ex Francesco Monte per chiudere la loro storia senza che passasse il messaggio del tradimento. Ignazio da parte sua ibadisce di essere convinto di aver atteso i tempi giusti a dispetto di ciò per il quale è invece stato accusato in tutte queste settimane.

