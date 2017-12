Cristina D'Avena/ Torna sul palco dell'Antoniano per cantare il suo "Valzer del moscerino" (Zecchino d'Oro)

Per la puntata speciale dello Zecchino d'Oro in onda venerdì sera su Rai 1, sarà la cantante Cristina D'Avena uno degli ospiti speciali esibendosi col il suo "Valzer del moscerino"

CRISTINA D'AVENA ALLO ZECCHINO D'ORO

Cristina D’Avena sarà uno degli ospiti speciali che parteciperanno alla puntata celebrativa dello Zecchino d’Oro che andrà in onda questa sera su Rai1 e sarà condotto da Carlo Conti: in occasione infatti del sessantesimo anniversario di questa rassegna canora dedicata ai più piccoli che ha scritto alcune tra le pagine più belle della televisione italiana, saliranno infatti sul prestigioso palcoscenico dell’Antoniano di Bologna diversi protagonisti VIP che, equamente divisi tra cantautori, attori e personaggi del mondo dello spettacolo, reinterpreteranno alcuni dei brani che hanno fatto la storia di questa kermesse, trionfando nelle edizioni precedenti. A votare le diverse esibizioni poi ci saranno ben tre giurie, di cui una composta dagli interpreti dell’edizione 2017 dello Zecchino, una basata sul televoto da casa e un’ultima che avrà come giudici d’eccezione Giovanni Allevi, Platinette, Enrico Brignano e Christian De Sica. Per quanto riguarda Cristina D’Avena, a lei toccherà invece presentare, in una rivisitazione assolutamente inedita, una delle canzoni più famose, ovvero “Il valzer del moscerino” che proprio quarantanove anni fa portò la 53enne cantante bolognese alla vittoria nella decima edizione.

IL SUCCESSO DI "DUETS", IL SUO ULTIMO ALBUM

Nelle ultime settimane, Cristina D’Avena ha presentato ufficialmente la sua ultima fatica discografica, intitolata emblematicamente “Duets – Tutti cantano Cristina” e che rivela l’intento ironicamente celebrativo di una lunga carriera da parte della 54enne bolognese. In un’intervista concessa al magazine musicale Rolling Stone, la D’Avena ha spiegato che tutte le canzoni contenute in questo ultimo lp sono state “riarrangiate per aderire alla personalità dei vari artisti che hanno partecipato”: inoltre, a suo dire, la maggiore difficoltà è stata quella di aver dovuto scegliere solamente 16 sigle tra le oltre 700 che lei ha cantato durante gli anni. Ad ogni modo, pare che questa operazione stia riscontrando il favore del pubblico, soprattutto per la scelta dei vari featuring nella tracklist dell’album e che, in alcuni casi, hanno portato ad accostamenti inusuali come J-Ax che canta la sigla di “Pollon”, Loredana Bertè quella di “Occhi di gatto” ed Elio che si cimenta con quella di “Siamo fatti così”.

IL DISCO D'ORO A "CHE FUORI TEMPO CHE FA"

In attesa di cantare sul palcoscenico dell’Antoniano di Bologna la canzone che, all’età di soli tre anni e mezzo le fece vincere la decima edizione dello Zecchino d’Oro, Cristina d’Avena è stata protagonista nel salotto di Fabio Fazio lunedì scorso nell’ultima puntata di Che fuori tempo che fa. La cantante ha condiviso i momenti salienti di quell’ospitata in un breve video pubblicato sulla sua seguitissima pagina Facebook e che mostra soprattutto il frangente in cui il conduttore l’ha premiata con l’ambito Disco d’Oro: in compagnia di Rocco Papaleo e del senatore Antonio Razzi (che tra le mani ammira il vinile di “Duets - Tutti cantano Cristina”, il suo nuovo disco), la cantante scopre infatti in diretta dalle parole di Fazio che il suo lp è stato certificato quale Disco d’Oro e si lascia andare a un gesto di esultanza. Lo stesso conduttore inoltre svela a Cristina D’Avena che è stata la sua stessa casa discografica a organizzarle questa sorta di sorpresa e di fare l’onore a lui di consegnarle l’ambito riconoscimento. Al termine della puntata, sul suo profilo Instagram (@cristinadavenaofficial), la cantante ha poi pubblicato uno scatto che la ritrae con la copia gigante di “Duets” e la certificazione della EMI e nella didascalia spiega che “la gioia è tantissima: grazie di cuore a tutti quanti per questo traguardo! È tutto vostro!”

