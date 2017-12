DOBBIAMO PARLARE/ Su Rai 3 il film con Sergio Rubini e Fabrizio Bentivoglio (oggi, 8 dicembre 2017)

Dobbiamo parlare, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 8 dicembre 2017. Nel cast: Fabrizio Bentivoglio, Isabella Ragonese e Maria Pia Calzone, alla regia Sergio Rubini. Il dettaglio.

08 dicembre 2017

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST SERGIO RUBINI E FABRIZIO BENTIVOGLIO

Il film Dobbiamo parlare va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 8 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una commedia che è stata diretta da Sergio Rubini, che è anche interprete protagonista insieme a Fabrizio Bentivoglio, Isabella Ragonese e Maria Pia Calzone. Il film è uscito nell'ottobre del 2015 ed è stato proiettato la prima volta in occasione della "Festa del Cinema di Roma". Il 1985 è l'anno del debutto cinematografico dell'attore pugliese Sergio Rubini nel film drammatico "Figlio mio infinitamente caro...", mentre risale al 1990 la sua prima esperienza da regista quando, con il film "La stazione" ottenne grandi consensi per aver realizzato l'adattamento cinematografico di uno spettacolo teatrale del commediografo Umberto Marino. L'attrice Maria Pia Calzone, recentemente nella serie televisiva "Sirene", ha ricoperto un ruolo importante nella serie drammatica "Gomorra" e Sergio Rubini l'ha voluta nel suo film proprio grazie alla bravura che ha dimostrato nell'interpretare il personaggio di Imma Savastano. Ma adesso, ecco la trama del film nel dettaglio.

DOBBIAMO PARLARE, LA TRAMA DEL FILM

La storia si svolge a Roma. Il primo protagonista della storia è Vanni (Sergio Rubini), uno scrittore cinquantenne che dopo molti libri di successo scopre che il suo ultimo lavoro è un vero e proprio "flop letterario". Vanni vive in un magnifico attico della capitale insieme a Linda (Isabella Ragonese), la sua giovane compagna. Linda aspira a diventare una scrittrice famosa ma nel frattempo si accontenta di collaborare in maniera anonima ai libri di Vanni. Entrambi amano l'arte e la cultura ed hanno uno stile di vita tanto raffinato quanto costoso, stanno bene insieme, la convivenza è stata una scelta e nessuno dei due pensa al matrimonio. Linda e Vanni sono molto legati ad una coppia di amici, caratterialmente molto diversi da loro. Costanza (Maria Pia Calzone) è una dermatologa, anche Alfredo (Fabrizio Bentivoglio) è laureato in medicina ed è uno stimato cardiochirurgo. Costanza e Alfredo si sono sposati perché credono ancora nel vincolo del matrimonio, nonostante la loro precedente esperienza finita male, sono benestanti e apparentemente felici. Vanni e la sua compagna escono spesso la sera, frequentano la società aristocratica e non perdono alcun evento mondano. Una sera, mentre si stanno preparando per recarsi all'inaugurazione di un'importante mostra d'arte, arriva Costanza, seguita subito dopo da Alfredo. Costanza è furiosa, ha scoperto che il marito la tradisce. Sarà quindi una notte insolita, fatta di litigi, discussioni, urla e recriminazioni a non finire, riaffioriranno vecchi rancori e le due coppie, insieme, affronteranno il tema del tradimento e cercheranno di capire cosa significhi veramente "essere una coppia".

