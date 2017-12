DREAMER - LA STRADA PER LA VITTORIA/ Su Canale 5 il film con Dakota Fanning (oggi, 8 dicembre 2017)

Dreamer - La starda per la vittoria, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 8 dicembre 2017. Nel cast: Dakota Fanning e Kurt Russel, alla regia John Gatins. Il dettaglio.

08 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel primo pomeriggio di Canale 5

DAKOTA FANNING E KURT RUSSEL NEL CAST

Il film Dreamer - La strada per la vittoria va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 8 dicembre 2017, alle ore 13.40. Una pellicola che è ispirata a una storia vera ed è stata diretta da John Gatins. Dreamer - La Strada per la Vittoria è uscito nelle sale cinematografiche nel 2005 e subito ha commosso un pubblico mondiale grazie ad una storia pura nei sentimenti e di vecchio stampo per il rapporto tra la bambina protagonista (l'allora giovanissima star Dakota Fanning, vera bambina prodigio sulla scia delle eroine bambine come Shirley Temple o Drew Barrymore) e il suo cavallo, un dualismo classico nel film per bambini del cinema americano. La produzione di 'Dreamer - La Strada per la Vittoria', è stata curata dalla casa Eagles Pictures e diretta dal regista John Gatins, anche sceneggiatore del film, vincitore di un premio Oscar con il lungometraggio 'Flight', conosciuto nel cinema per adolescenti con le pellicole 'Norbert' e 'Shaggy Dog - Papà che Abbaia... Non Morde'. Accanto alla piccola eroina Dakota Fanning anche l'ottimo Kurt Russel, redivivo nel 2017 con due blockbuster-movie come 'Guardiani della Galassia Vol. 2' e 'Fast and Furious 8'. Ma vediamo adeso la trama del film nel dettaglio.

DREAMER - LA STRADA PER LA VITTORIA, LA TRAMA DEL FILM

La cavalla Sonia, il cui vero nome è però Soñador, è vittima di un incidente che rischia di pregiudicarne la carriera di cavalla da corsa. Ben Crane, il suo addestratore, ruolo interpretato da Kurt Russel, evita l'uccisione di Sonia e la porta con se, per la gioia di sua figlia Cale (Dakota Fanning), anche se questo gesto rischia di costargli il lavoro nella scuderia dove è addestratore. Per mantenere se e la sua famiglia, Ben decide di accoppiare la cavalla, il sangue è buono anche se Sonia non può correre, ma la cavalla è sterile. Piove sul bagnato per i Crane e non sarà così facile vivere in questa situazione, mantenendo pure una cavalla che ha necessità di cure e cibo, ma i Crane sono caparbi e non si lasciano sconfiggere dal destino. Ben però, allo stremo economico, decide di vendere la cavalla ma la figlia, ancor più caparbia, lotta per tenerla con se e, contro il parere di tutti, la iscrive all'importante concorso ippico Breeders Cup Classic, concorso nella quale Sonia parteciperà menomata nel fisico ma ritemprata nell'amore della sua piccola, innamorata padroncina. Basterà l'affetto del rapporto tra la bambina e la cavalla per superare i limiti fisici durante la corsa? Soñador correrà coma mai prima, quasi con l'orgoglio consapevole di una creatura nl pieno delle proprie responsabilità nei confronti della sua padroncina e la gara diverrà storica nel rumore degli zoccoli della bella cavalla.

