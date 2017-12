Emanuele Trimarchi nuovo corteggiatore a Uomini e Donne/ L'ex di Anna Munafà alla corte di Sara e Nilufar

Emanuele Trimarchi torna ad essere un corteggiatore di Uomini e Donne: l'ex scelta di Anna Munafò sbarca alla corte di Sara Affi Fella e Nilufar Addati.

08 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Alla corte delle nuove troniste di Uomini e Donne, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, è sbarcato un nuovo corteggiatore, già conosciuto dal pubblico storico del programma di Maria De Filippi. Come svela il Vicolo delle News, a scendere le scale dello studio di Uomini e Donne è stato Emanuele Trimarchi, ex corteggiatore nonché ex scelta di Anna Munafò. Decisamente cambiato rispetto alla sua prima esperienza alla corte di Maria De Filippi, Emanuele Trimarchi, ancora single, ha deciso di riprovare a cercare l’amore in tv. Il corteggiatore sembra avere le idee chiare. Emanuele, infatti, secondo quanto si legge sul portale Gossip e Tv si è dichiarato subito per Sara Affi Fella. La tronista napoletana, dunque, ha convinto Trimarchi a tornare in tv. Sarà la volta giusta per trovare l’amore? Il suo ritorno non ha entusiasmato molto il pubblico che vorrebbe vedere meno gente conosciuta e più volti nuovi.

CHI E’ EMANUELE TRIMARCHI

Nella sua prima esperienza come corteggiatore di Uomini e Donne, Emanuele Trimarchi è stato un protagonista del trono di Anna Munafò. Come ricorderanno i fans che seguono da sempre il programma di Maria De Filippi, Emanuele cercò di battere la concorrenza di Marco Fantini nella conquista di Anna Munafò. Nonostante la perfezione di Marco Fantini, capace di farla sentire una vera principessa, Anna Munafò scelse Emanuele Trimarchi con il quale sentiva di avere un feeling maggiore. La loro storia, però, durò poche settimane. Dopo poco dalla scelta, infatti, i due decisero di chiudere la storia. All’epoca, Anna Munafò dichiarò di essersi trovata di fronte un Emanuele diverso rispetto a quello conosciuto all’interno del programma. Successivamente, Trimarchi ha avuto un’altra storia che non è andata a buon fine. Oggi ritorna davanti alle telecamere sperando che, stavolta, il trono classico di Uomini e Donne gli porti più fortuna. Sara Affi Fella gli concederà una possibilità?

