FAST AND FURIOUS/ Su Italia 1 il film con Paul Walker e Vin Diesel (oggi, 8 dicembre 2017)

Fast and furious, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 8 dicembre 2017. Nel cast: Paul Walker, Vin Diesel e Jordana Brewster, alla regia Rob Cohen. La trama del film nel dettaglio.

08 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST PAUL WALKER E VIN DIESEL

Il film Fast and furios va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 8 dcembre 2017, alle ore 21.25. La regia è di Rob Cohen ed è il primo film della saga cinematografica di successo intitolata appunto "Fast and Furious". Tra gli attori principali ci sono Paul Walker, Vin Diesel, Jordana Brewster e Chad Lindberg. L'attore americano Paul Walker deve la sua popolarità proprio al personaggio di Brian O'Connor, protagonista assoluto della saga. Nel 2002 Vin Diesel è stato diretto dallo stesso regista Rob Cohen nel film "xXx" dove ha recitato insieme ad Asia Argento e al grande Samuel Leroy Jackson. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

FAST AND FURIOUS, LA TRAMA DEL FILM

L'agente della polizia Brian O'Conner (Paul Walker) deve risolvere un caso molto difficile. A bordo di tre vetture Honda Civic, un gruppo di ladri mette a segno una serie di furti assalendo gli autotreni che trasportano merce di valore. O'Connor, sospetta di Dominic Toretto, un delinquente che agisce nel campo delle corse illegali. O'Connor si iscrive ad una corsa automobilistica organizzata da Toretto, a fine gara arriva la polizia e Brian evita l'arresto di Dominic, sperando così di conquistare la fiducia del furfante. I compagni di Toretto non si fidano di O'Connor che, nel frattempo, decide di prendere parte alla "Race Wars", una gara perfettamente legale, a bordo di una potente Toyota. Intanto, il poliziotto continua a lavorare al caso dei furti ai camion e la sua attenzione è rivolta a Hector, un bravo pilota di origine messicana. Si introduce nel garage di Hector ma non trova acun collegamento con le auto usate dai rapinatori. O'Connor ha modo di controllare anche l'autorimessa di Johnny Tran (Rick Yune) e trova della merce somigliante a quella rubata dai camion. Quando un altro autotreno viene assalito dai ladri, interviene l'FBI che arresta e poi rilascia i sospettati per mancanza di prove. Alla competizione O'Connor sfida Johnny Tran, ma questi vince la gara. Quella sera stessa Brian si accorge che Toretto discute animatamente con la sorella Mia, che probabilmente vuole dissuadere l'uomo dal compiere l'ennesimo furto ai camion. A questo punto O'Connor svela a Mia di essere un poliziotto e le chiede di aiutarlo ad evitare un altro colpo. Toretto e i suoi complici, Leon (Johnny Strong) e Vince (Matt Schulze) raggiungono con le loro Honda Civic un altro autotreno, ma questa volta l'autista del camion è armato e ferisce Vince. Quando Mia e il poliziotto arrivano sul posto, mettono in salvo il ferito e chiamano i soccorsi, a questo punto Torello scopre la vera identità di Brian, quindi si procura un fucile e ritorna dai suoi amici, O'Connor lo blocca con la sua auto e lo invita ad arrendersi. Inaspettatamente arriva Johnny Tran che clpisce a morte Jesse comparso all'improvviso. Toretto e il poliziotto inseguono Tran, lo fermano e lo colpiscono a morte. Ora che l'amico Jesse è stato vendicato, Toretto propone a Brian un'ultima corsa e finisce contro un camion, nonostante la sua auto sia completamente distrutta, Toretto si salva. Si sentono le sirene delle auto della polizia e O'Connor da a Toretto la possibilità di fuggire offrendogli la sua auto.

