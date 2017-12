FIORDALISO E MAMMA CARLA / Il suo ultimo brano dedicato a Dj Fabo (Bake Off Celebrity Edition 2017)

Nella prima puntata del talent culinario Bake Off Celebrity Editio 2017 in onda su Real Time partecipa la cantante italiana Fiordaliso accompagnata dalla mamma Carla.

SENZA UNA LACRIMA DEDICATA A DJ FABO

Tra poche ore va in onda su Real Time per la conduzione di Benedetta Parodi la seconda ed ultima puntata del talent dedicato al mondo della pasticceria Bake Off Celebrity. Un appuntamento al quale prederanno parte tanti volti noti dello spettacolo come nel caso della cantante e conduttrice televisiva Fiordaliso che sarà in gara assieme alla propria adorata mamma Carla. L’artista in queste settimane è protagonista con l’uscita della nuova canzone Senza una lacrima, che lei stessa in una recente intervista rilasciata al portale web L’Arena.it, ha voluto dedicare alla memoria di Dj Fabo: “È dedicata alla memoria di Dj Fabo e parla del diritto all’eutanasia. Ogni centesimo derivato dalla vendita va all’associazione Luca Coscioni che lotta per far riconoscere politicamente questo diritto. La gente con la musica vuole sognare d’amore e divertirsi ma un artista deve dire ciò che pensa. Io non sono una cantautrice ma una cantante pop melodica: da me non ci si aspetta una cosa del genere. Non m’interessa; faccio quello che voglio”.

FIORDALISO: “SEMPRE STATA FUORI DAGLI SCHEMI”

Recentemente Fiordaliso si è esibita in alcune serate dedicate agli anni Ottanta e Novanta presentando anche una propria versione del brano Sognando scritta da Don Backy e portata al successo da Mina. Una scelta che, come ha raccontato nella medesima intervista, è stata fatta anche in ragione di un fascino nei confronti dei folli (tema affrontato nel bran0): “Sì, è meravigliosa! Sono affascinata dai folli. Sono sempre stata fuori dagli schemi, ribelle, un po’ matta… A volte mi sento addosso una camicia di forza, vorrei sempre fare quello che mi piace. Invece sono mamma da quando ho 15 anni; sono stata in un istituto; ho sempre seguito le regole. Se faccio un libro sulla mia vita, aiuto! La società impone certe scelte, sennò una va a vivere nella giungla”.

