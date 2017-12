FRANCESCA VALTORTA E' SILVIA CORRADI/ "Sono entrata in simbiosi col mio personaggio" (Sacrificio d’amore)

Inizia questa sera la nuova fiction Mediaset Sacrificio d’amore che vede protagonista l’attrice italiana Francesca Valtorta nei panni di Silvia Corradi. Anticipazioni e news.

08 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Francesca Valtorta è Silvia Corradi, Sacrificio d'amore

SILVIA CORRADI, UNA DONNA EMANCIPATA

Tra poche ore viene trasmessa su Canale 5 la prima puntata della nuova serie televisiva Sacrificio d’amore, prodotta dalla Endemol Shine Italia per un percorso televisivo della durata di ben 21 puntate. Un prodotto che ha visto la regia di Giovanni Barbaro, Alessandro Capone, Marco Maccaferri, Fabrizio Portalupi e Michele Rovini mentre tra i principali protagonisti c’è Francesca Valtorta che veste i panni di Silvia Corradi. Silvia è una giovane e bella donna emancipata che viene a Carrara nell’anno 1913. È sposata con l’ingegnere minerario Corrado Corradi interpretato da Giorgio Lupano che se sul lavoro è brillante con lo sguardo sempre indirizzato verso il futuro nell’ambito familiare e sociale è quanto mai tradizionalista. Silvia viene da una delle famiglie più ricche di Carrara e nonostante abbia sposato Corradi si lascia travolgere da una pericolosa storia d’amore che la vede legarsi al giovane idealista Brando Prizzi, un cavatore che lavora nella cava di famiglia. Silvia dovrà, suo malgrado, fare anche i conti con l’incombente Prima Guerra Mondiale.

FRANCESCA VALTORTA, FEMMINISTA ANTE-LITTERAM

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di questa nuova fiction di casa Mediaset, Francesca Valtorta ha avuto modo di parlare del proprio personaggio indicando anche le emozioni che ha vissuto sul set di quello che è certamente un affascinante romanzo popolare. Queste le parole dell’attrice che come detto veste i panni della bella Silvia Corradi: “Questi personaggi ci sono entrati dentro; è stata un'esperienza unica; è stato per me un percorso di crescita professionale e umana; sono arrivata ad arrivare una simbiosi con Silvia; è un personaggio sfaccettato, reale, vero, umano; è stato un cammino per me affrontarlo e interpretarlo; Silvia è una donna coraggiosa, è una femminista ante-litteram; con Brando riscoprirà le sue origini umili; Silvia non ha paura di affrontare le scelte, non ha paura di soffrire”.

© Riproduzione Riservata.