FRANCESCO ARCA E' BRANDO PRIZZI/ "Il mio personaggio è un cambattente!" (Sacrificio d’amore)

Inizia questa sera la nuova fiction Mediaset Sacrificio d'amore che vede protagonista l’attore italiano Francesco Arca nei panni di Brando Prizzi. Anticipazioni e news.

08 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Francesco Arca è Brando Prizzi, Sacrificio d'amore

BRANDO PRIZZI, GIOVANE IDEALISTA INNAMORATO

Parte questa sera Sacrificio d’amore, la nuova fiction di casa Mediaset in onda su Canale 5. Un format di ben 21 puntate realizzato da Endemol Shine Italia ambientato nell’Italia che si stava affacciando alla Prima Guerra Mondiale. La regia è di Giovanni Barbaro che si è avvalso del supporto di Alessandro Capone, Marco Maccaferri, Fabrizio Portalupi e Michele Rovini. Tra i protagonisti c’è l’attore italiano Francesco Arca che interpreta il personaggio di Brando Prizzi, un giovane cavatore sulle Alpi Apuane nei pressi di Massa Carrara profondamente idealista che si batte per far riconoscere dallo Stato i diritti dei lavoratori. Per Brando in un contesto socio – politico non semplice, ci sarà da fare i conti anche con un amore appassionante Silvia (Francesca Valtorta). Silvia è una donna dal fascino magnetico ed emancipata che tuttavia è legata a Corrado, un ingegnere minerario al quale è sposato.

FRANCESCO D'ARCA, “UN LAVORO FATTO CON AMORE”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della fiction Sacrificio d’amore che parte questa sera su Canale 5 con la prima attesa puntata, Francesco Arca ha parlato del personaggio che interpreta e delle emozioni provate sul set. Queste le parole dell’attore: “Il mio è stato un percorso, non una esperienza lavorativa. Mi ha coinvolto tanto a livello umano e lavorativo; è stato un lavoro fatto con amore, raccontato con amore. Il mio personaggio è un combattente, un uomo che ha preso la vita di petto sin dalla sua infanzia; combatte per i diritti dei lavoratori, per la famiglia, per gli amici; pensa poco a se stesso, prende tutto di petto; a sconvolgere la sua vita è l'amore per una donna; il personaggio avrà una involuzione, tornerà bambino davanti allo sguardo della donna che ama”.

© Riproduzione Riservata.