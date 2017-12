GIANMARCO POZZOLI E ALICE MANGIONE/ La Pozzoli’s Family sbarca su Real Time (Bake Off Celebrity Edition 2017)

Gli attori e coppia nella vita, Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione partecipano alla prima puntata di Bake Off Celebrity Edition 2017 in onda nella prima serata di Real Time.

08 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Benedetta Parodi conduce Bake Off Celebrity

IL PROGETTO POZZOLI’S FAMILY

Tra poche ore prende il via sulle frequenze di Real Time, la seconda stagione del fortunato talent culinario Bake Off Celebrity con la partecipazione di straordinari e conosciuti protagonisti del mondo dello spettacolo come nel caso degli attori Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione. Una coppia di artisti che ha trovato la giusta sintonia anche nella vita di tutti i giorni per una bellissima storia d’amore arricchita dalla presenza del loro amato figlio Giò. Il protagonista della fiction di Rai 1, Un passo dal cielo, assieme al resto della propria famiglia negli ultimi mesi ha dato via ad un indovinato progetto mediatico chiamato per l’appunto Pozzoli’s Family. In pratica negli ultimi mesi Gianmarco, Alice ed il piccolo Giò hanno condiviso con i propri fan sui social, tutte le questioni quotidiane arrivando a superare i 200 mila fan. Un successo che probabilmente neanche loro avevano messo in preventivo.

“I VIDEO DI GIOSUÈ MI FANNO IMPAZZIRE”

Sul progetto ha evidenziato le proprie impressioni Alice Mangione nel corso di una intervista rilasciata al portale LaGazzettadelloSpettacolo.it: “Siccome mi trovavo lontano dalla mia città e avevo molto tempo a disposizione, ho iniziato a fare dei video che poi hanno coinvolto tutta la famiglia, ed ecco nata The Pozzolis Family! Ogni mattina quando ci svegliamo e vediamo i numeri che crescono Giamma ed io ci guardiamo sbarrando gli occhi. Abbiamo superato i 200 mila fan in 7 mesi, sono tantissimi! Siamo sommersi d’affetto virtuale che si traduce in affetto reale quando ci fermano per strada. La gente vuole abbracciarci, parlare con noi, presentarci i loro bimbi.I video che amo di più? I video in cui facciamo le interviste a Giosuè: in pratica lo riprendiamo per mezzoretta e lo lasciamo parlare a ruota libera, ma avendo un anno e mezzo non è che proprio dica frasi e parole di senso compiuto… Poi, quando va a nanna, ci riascoltiamo il girato 3, 4 volte e cerchiamo di interpretare i suoi discorsi. Quindi lo sottotitoliamo e lo montiamo per dare “un senso” alle sue parole… e niente, ridiamo come pazzi”.

© Riproduzione Riservata.