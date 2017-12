GRANDE FRATELLO VIP 2017/ La reunion dei finalisti: di nuovo in tv con Ilary Blasi

Grande Fratello Vip 2017: dalla reunione dei finalisti in tv fino ai rumors sui probabili concorrenti della terza edizione del reality condotto da Ilary Blasi.

08 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip

Non è passata neanche una settimana dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2017 ma il pubblico comincia già ad avere nostalgia degli inquilini più famosi d’Italia che, per tre mesi, hanno si sono emozionati, divertiti e raccontati davanti alle telecamere. Per la gioia di chi ha seguito il Grande Fratello Vip 2017 sin dalla prima puntata, però, non c’è tempo per la nostalgia. Sabato 9 dicembre, infatti, ci sarà le reunion dei finalisti. Diversamente dallo scorso anno, infatti, non ci sarà una serata di gala. L’unica occasione per rivedere i finalisti sarà quella che offrirà sabato prossimo Verissimo al proprio pubblico. Ai microfoni di Silvia Toffanin, infatti, si racconteranno il vincitore Daniele Bossari e tutti i finalisti Giulia De Lellis, Aida Yespica, Raffaello Tonon, Luca Onestini e Ivana Mrazova. Cosa racconteranno i finalisti? Come avranno trascorso le prime ore fuori dalla casa? Lo scopriremo solo domani.

ILARY BLASI PENSA AL PADRE DI BELEN PER LA TERZA EDIZIONE

Dopo la scommessa della prima edizione e il grandissimo successo della seconda edizione, sarebbe già stata confermata la terza edizione del Grande Fratello Vip per la quale Ilary Blasi, sempre più calata nei panni di padrona di casa, avrebbe in mente già un nome. Dopo aver portato nella casa più spiata d’Italia Cecilia e Jeremias Rodriguez, sorella e fratello di Belen, Ilary Blasui sogna il colpaccio per la prossima edizione del Grande Fratello Vip ovvero il padre della showgirl argentina. "Abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno", le parole pronunciate da Ilary Blasi. Oltre al padre di Belen, per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2018 è anche spuntato il nome di Adriana Volpe che ha già fatto il provino lo scorso anno per poi preferire accettare la conduzione di Mezzogiorno in famiglia.

