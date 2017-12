Giancarlo Magalli zittisce l’ospite/ Video, urla in studio, il presentatore “vabbè” e tronca l’intervista

I Fatti Vostri, fuori programma nella puntata di oggi 8 dicembre: polemica e urla in studio da parte dell'ospite. Magalli costretto a troncare l'intervista.

08 dicembre 2017 Emanuela Longo

I Fatti Vostri

Sarebbe dovuta essere una puntata dai toni sereni e di festa, quella di oggi de I Fatti Vostri, la trasmissione in onda su RaiDue e condotta da Giancarlo Magalli, ma all'improvviso qualcosa avrebbe modificato i piani del conduttore, proprio mentre stava raccontando la storia di una giovane, Chiara e della donna che le ha donato il cuore, Maria. Una parentesi ricca di speranza anche grazie al lieto fine della vicenda, ma che all'improvviso ha assunto i toni della polemica trasformandosi ben presto in una dura invettiva contro la malasanità campana, con le urla dell'ospite che sono proseguite fuori campo e la decisione del conduttore, interdetto di fronte a quanto stava accadendo, di troncare l'intervista e proseguire con la trasmissione. Tutto ha inizio con l'introduzione della storia di Maria e Chiara mirata a sensibilizzare l'opinione pubblica sul delicato tema della donazione degli organi, argomento centrale della medesima toccante vicenda. In collegamento con la trasmissione ci sarebbe dovuta essere la giovane Chiara, la 16enne che ha ricevuto il trapianto di cuore da Maria ma che alla fine ha deciso di non partecipare, lasciando così lo spazio alla madre che ha raccontato come oggi la giovane riesca a condurre una vita normale esattamente come i suoi coetanei. In studio, il padre Giuseppe Campagnuolo insieme al fratello di Maria, Gennaro Capunzo. Il primo, su richiesta del conduttore, prenderà la parola per un lunghissimo lasso di tempo per parlare del docufilm da lui prodotto senza scopo di lucro e ricordare l'ottimo lavoro svolto dall'equipe medica del Monaldi di Napoli, dove è stato eseguito il trapianto sulla figlia.

I FATTI VOSTRI, FUORI PROGRAMMA: MAGALLI ZITTISCE L’OSPITE

Quando tutto sembrava filare, seppure un po' per le lunghe, per il verso giusto, l'ospite, avvocato di mestiere, avrebbe deciso di lanciarsi in un'accesa polemica contro la politica e la malasanità, nazionale e regionale. In toni accesissimi avrebbe così infiammato Piazza Italia con il suo discorso, certamente giusto ma forse fuori luogo, se non altro per i modi inaspettati: "Siamo stanchi di chi ha tre o quattro stipendi! Siamo stanchi dei direttori sanitari nominati dalla politica, di primari che chiedono soldi per un intervento immediato nella clinica privata a fronte di anni di attesa". Il buon Magalli ha così tentato di placare gli animi del suo ospite, definendo il suo sfogo comprensibile ma cercando di puntare sulla storia a lieto fine con protagonista la figlia. "Lei in fondo è stata una vittima di 'buona sanità'", gli ha così fatto notare il conduttore, ma a nulla sarebbero valse le sue parole. L'ospite ha proseguito con la polemica ed a finire al centro del suo sfogo è stato anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. La situazione ormai irrimediabilmente precipitata ha quindi spinto Giancarlo Magalli a prendere una inevitabile decisione: chiudere il blocco, troncando così l'intervista e dando la parola al Colonnello Morico.

