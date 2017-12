Gomorra 3, La serie/ Anticipazioni quarta puntata 7 dicembre: la grande guerra è alle porte

Gomorra 3, La serie torna in onda oggi, 7 dicembre, con la quarta puntata in cui Genny e Ciro si preparano alla grande guerra contro i confederati. Cosa vedremo questa sera?

08 dicembre 2017 Hedda Hopper

Nonostante la Festa dell'Immacolata, Sky Atlantic conferma il suo appuntamento con Gomorra 3 e la quarta puntata di questa nuova stagione. Purtroppo i fan stano già respirando l'aria del gran finale di stagione ma, fino ad allora, avremo morti da piangere e colpi di scena per i quali rimanere a bocca aperta. Il primo potrebbe andare in onda proprio oggi, 7 dicembre, a partire dalle 21.10 su Sky Atlantic quando Gomorra 3 tornerà in scena portando Genny e Ciro in guerra. Il giovane Savastano ha deciso di calpestare i piedi al suocero per il bene della sua famiglia, Azzurra e Pietro, che gli è stata portata via. Proprio in nome di questo suo progetto, Ciro ha deciso di combattere al suo fianco e ottenere il riscatto che tanto stava cercando sin dai tempi della Bulgaria e della sottomissione. Otterrà davvero quello che vuole in questo modo? I fan temono il peggio per lui, Ciro l'Immortale sarà il grande morto di questa terza stagione?

LE ANTICIPAZIONI DELLA QUARTA PUNTATA

Gomorra 3 torna in onda anche questa sera con un nuovo doppio episodio che promette scintille. La quarta puntata della serie ci porterà a conoscere meglio il traffico di cocaina messo in piedi da Enzo Sangueblù e dai suoi compagni ma, soprattutto, il rapporto che si sta facendo sempre più stretto tra lui e Valerio O Vocabulà. Saranno loro due a tenere insieme il traffico di cocaina anche adesso che i confederati si accorgeranno della loro presenza? Il promo mostra proprio "gli anziani" comunicare ad Avitabile che dietro Enzo e i suoi potrebbe esserci qualcuno di più importante, forse proprio Genny Savastano il giovane che ha deciso di tenere in vita ma a cui ha ordinato di stare ai confini di Scampia senza dare più fastidio. Questo porterà l'uomo a cercarlo e ad affrontarlo ancora una volta? Siamo sicuri che questa volta non lo lascerà vivere come ha fatto negli episodi scorsi.

SCIANEL E PATRIZIA

Mentre Genny e Ciro si affannano per mettere insieme uomini, soldi ed armi a discapito dei confederati, Scianel e Patrizia continuano a muoversi con astuzia. Le due non hanno visto di buon occhio la proposta di Genny soprattutto quando affianco a lui ha preso posto proprio Ciro, il responsabile della morte del figlio di una e del compagno dell'altra. Per il momento sembra che la loro alleanza possa continuare senza intoppi e mentre la guerra prende forma loro si dedicano agli affari, ma siamo sicure che terranno fede alla parola data mettendo da parte, almeno per ora, Ciro e quello che ha fatto in passato. Le alleanze si saldano alle porte della guerra, quale reggerà il contraccolpo in arrivo? L'appuntamento con Gomorra 3 è su Sky Atlantic HD alle ore 21.15 oggi, venerdì 8 dicembre.

