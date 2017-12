Gustavo Rodriguez / Il padre di Belen al Grande Fratello Vip 3? Il desiderio di Ilary Blasi

Il padre di Belen nella Casa del Grande Fratello Vip 3? Gustavo Rodriguez entrerà nella Casa più spiata d'Italia dal prossimo anno? Ecco il desiderio di Ilary Blasi, le sue dichiarazioni.

08 dicembre 2017 Valentina Gambino

Dopo Cecilia e Jeremias, entra nella Casa del Grande Fratello Vip 3 anche Gustavo Rodriguez? Il papà della più famosa Belen è stato ironicamente (ma nemmeno tanto) tirato in mezzo da Ilary Blasi, conduttrice delle due edizioni del reality show di Casa Endemol giunto al termine lo scorso lunedì sera. "Nella prossima edizione vorrei Gustavo Rodriguez, il padre di Belen. Abbiamo fatto trenta e facciamo trentuno", ha confessato la moglie di Francesco Totti intervistata tra le pagine del settimanale "Chi". A tal proposito, la conduttrice è stata interrogata anche per dire la sua sul famoso armadio che ha visto protagonisti Cecilia e Ignazio: "La famosa storia dell’armadio? L’errore è fidarsi in toto dei social. In tv molti hanno 'pucciato' su questo caso ma noi, avendo visto subito il filmato integrale, sapevamo che poi si sarebbe sgonfiato. Aria fritta". Proprio il padre di Belen, ha avuto modo nel corso di questa edizione, di apparire dietro il vetro per fare una sorpresa al figlio Jeremias.

Gustavo Rodriguez però, non sarebbe l'unico nuovo candidato per la terza stagione. Si parla anche di una possibile partecipazione di Adriana Volpe, dopo il polverone sollevato dai continui litigi con il collega Giancarlo Magalli durante la trasmissione “I Fatti Vostri”. Il Grande Fratello Vip ha concluso la sua seconda edizione con numero davvero da capogiro. Il reality show condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini, tornerà il prossimo anno con la sua formula invariata ed un cast estremamente forte esattamente come quello che abbiamo visionato in questi due mesi e mezzo. Le polemiche riguardo i fratelli Rodriguez poi, non si sono mai definitivamente placate ecco perché, per tenere altissima l’attenzione, la conduttrice ha voluto tirare in mezzo anche il papà di Belen. Lo vedremo davvero nella Casa più spiata d’Italia? Se la risposta fosse sì, preparatevi alle incursioni di Belen, Cecilia, Jeremias e la moglie Veronica Cozzani. Prevediamo nuove polemiche… voi che dite?

