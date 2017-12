Il Segreto / Oggi, la telenovela spagnola non va in onda: anticipazioni dall'11 al 15 dicembre

Anticipazioni Il Segreto, puntata 8 dicembre: oggi la telenovela spagnola non va in onda ma cosa accadrà nelle avvincenti trame della prossima settimana?

08 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Oggi Il Segreto non va in onda in occasione della Festa dell'Immacolata. Proprio come Beautiful e Una Vita, che andranno in vacanza l'8 dicembre, la telenovela spagnola verrà sostituita da un film e permetterà ai suoi fedeli spettatori di uscire da casa, senza correre il rischio di perdere il loro programma preferito. La stessa sorte verrà riservata all'episodio del sabato, sostituito da Amici di Maria De Filippi come accade da circa un mese. Per poter rivedere le vicende degli abitanti di Puente Viejo, gli italiani dovranno quindi attendere più a lungo del previsto ovvero fino a lunedì 11 dicembre. Solo allora si ripartirà da trame complicate, che potrebbero segnare una crisi insanabile tra Camila e Hernando. Lucia continuerà a tramare alle spalle della coppia, insinuando nella mente del padrone di casa diversi dubbi sui veri sentimenti della moglie: Camila, a detta della sua amica cubana, potrebbe infatti essere ancora innamorata di Nestor...

Il Segreto: Lucia riesce a sedurre Hernando?

Il confronto tra Camila e Hernando si farà più cruento che mai al punto che la donna deciderà di allontanarsi per qualche giorno da casa per intraprendere un breve viaggio per Madrid. Al suo fianco dovranno esserci Beatriz e Lucia ma quest'ultima si dirà malata e rinuncerà alla trasferta all'ultimo istante. Scopriremo poco dopo che si è trattato solo di una messinscena: il suo obiettivo sarà chiaro ovvero da restare da sola in casa con Hernando, completando il piano che si è prefissata. Riuscirà a sedurlo, mettendo la parola fine al matrimonio dell'uomo con Camila? Il viaggio per Madrid potrebbe avere delle conseguenze anche Beatriz: la giovane, infatti, se ne andrà di casa proprio nel momento in cui Matias sembrava pronto a confessarle la gravidanza di Marcela. Il figlio di Emilia non intenderà più tergiversare, motivo per cui si recherà anche da Paco, il padre della ragazza, per la proposta di matrimonio.

