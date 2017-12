Jasmine Pilchard Gosnell/ La fidanzata di Paul Walker e la nuova vita dopo la morte dell'attore

Jasmine Pilchard Gosnell, la nuova vita della fidanzata di Paul Walker, il noto attore protagonista di Fast & Furious morto in un incidente stradale.

08 dicembre 2017 Anna Montesano

Paul Walker

Una tragica scomparsa quella di Paul Walker, che ancora oggi coma di dolore la vita dei suoi cari e in particolare della sua fidanzata. Jasmine Pilchard-Gosnell, 23 anni, ha visitato la loro casa a Santa Barbara, l'ultimo luogo dove l'attore è stato prima della tragedia che lo ha portato via lasciando un grande vuoto, insieme al suo amico e socio in affari Roger Rodas. Tanti i paparazzi all'esterno della villa dove si vede la ragazza uscire da un'auto ed accolta da alcune persone che l'hanno accompagnata all'interno dell'abitazione. La ragazza non riesce a nascondere le lacrime quando esce dal suv grigio, così come quando esce dalla villa. Poi si vede seduta pavimento ed accenna un sorriso. Jasmine Pilchard-Gosnell a fatica sta metabolizzando il dolore causato dalla scomparsa del suo compagno di vita Paul Walker.

IL MESSAGGIO D'AMORE DOPO LA MORTE DI PAUL WALKER

I due stavano insieme dal 2005 e lei non è riuscita ancora ad accettare di come la vita le abbia strappato il suo grande amore. A starle sempre vicino sono gli amici e le persone care che alleviano il dolore per la perdita di questo grande amore. Dopo la morte del compagno, Jasmine espresse il suo dolore attraverso Facebook lasciando un messaggio d’amore per l’attore: "Ogni giorno, in qualche modo, sarai nei miei pensieri. Anche se te ne sei andato, sei sempre vicino e ti amerò sempre. Riposare in pace. Amore…". Ricordiamo che Walker viveva a Santa Barbara con i suoi cani. Aveva una figlia di nome Meadow, avuta da una relazione con l'ex fidanzata Rebecca Soteros, che ha vissuto con la madre alle Hawaii per 13 anni e poi si trasferì in California per vivere con il padre nel 2011. Era cintura marrone di Jiu jitsu brasiliano ed un surfista. Dal 2005 fino alla morte ebbe una relazione con Jasmine Gosnell.

