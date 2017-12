KAREN PUTZER E LUIGI MASTRANGELO / Il duo sportivo dietro i fornelli (Bake Off Celebrity Edition 2017)

L’ex campionessa di sci Karen Putzer e l’ex campione di pallavolo Luigi Mastrangelo partecipano alla prima puntata di Bake Off Celebrity Edition 2017 in onda nella prima serata di Real Time.

Benedetta Parodi conduce Bake Off Celebrity

UN DEBOLE PER SVINDAL

Parte questa sera su Real Time la seconda stagione del talent Bake Off Celebrity dedicato al mondo della pasticceria. In gara tanti personaggi noti non solo del mondo dello spettacolo ma anche di quello dello sport come nel caso dell’ex sciatrice Karen Putzer e l’ex capitano della Nazionale Italiana di Volley Luigi Mastrangelo. Una coppia ben assortita che sarà chiamata alla preparazione di dolci e torte sotto lo sguardo attento e severo dei giudici del programma condotto da Benedetta Parodi. A proposito della Putzer, in una recente intervista rilasciata ad Eurosport, emittente per la quale l’ex discesista svolge il ruolo di commentatrice, ha simpaticamente rimarcato alcune considerazionI partendo dal fatto che l’italiana più brava di sempre sugli sci sia tutt’oggi la mitica Deborah Compagni mentre lo scettro del più bello dello circus bianco va al norvegese Aksel Lund Svindal. Nel proseguo dell’intervista ha indicato nella pista di Cortina d’Ampezzo quella più bella mentre la sportiva che è stata per lei fonte d’ispirazione sempre Deborah Compagnoni.

IL SUPPORTO SUI SOCIAL PER GIGI

Gigi Mastrangelo sarà dunque al fianco di Karen Putzer per cercare di superare le prove richieste dai giudici di Bake Off. In attesa di vedere come se la caverà dietro i fornelli l’ex capitano di Volley, vi segnaliamo come sui social stia incassando tantissimi messaggi di supporto di fan. Ecco alcuni dei tanti commenti arrivati per il pallavolista: “Non vedo l'ora di vederti all'opera con i dolci, Mastro! D'ora in poi ti chiamerò MASTRO DI DOLCI!!”, “Penso comincerò a guardare #BakeOffitalia solo perché sto giro c'è pure @gigi1mastro”, “Ma ho capito bene? Venerdì prossimo vedremo @gigi1mastro alle prese con la pasticceria? #celebrityBakeOff” e “Quando puoi unire volley e cucina in #BakeOffItaliaCelebrityEdition . VAI @gigi1mastro SIAMO TUTTI CON TE!! @ErnstKnam @chefcarrara trattatecelo bene eh. DAJE MASTRO”.

