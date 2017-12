L'ULTIMA ALBA/ Su Iris il film con Bruce Willis e Monica Bellucci (oggi, 8 dicembre 2017)

L'ultima alba, il film in onda su Iris oggi, venerdì 8 dicembre 2017. Nel cast: Bruce Willis, Monica Bellucci e Michelle Pfeiffer, alla regia Antoine Fuqua. La trama del film nel dettaglio.

08 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

BRUCE WILLIS E MONICA BELLUCCI INSIEME NEL CAST

Il film L'ultima alba va in onda su Iris oggi, venerdì 8 dicembre 2017, alle ore 23.40. Azione totale grazie a uno dei leader massimi del genere, Bruce Willis che interpreta la pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 2003. 'L'ultima Alba' è un film di vera azione, ben diretto dal regista afro-americano Antoine Fuqua, esperto direttore di pellicole d'azione. La pellicola L'ultima alba, appartiene alla prima fascia della cinematografia di Fuqua, in seguito si è consolidata la sua fama nel settore con lungometraggi in pieno stile blockbuster come 'King Arthur', 'Attacco al Potere - Olympus Has Fallen' o il recente 'I Magnifici 7' uscito nelle sale nel 2016. Nel cast de 'L'Ultima Alba', assieme a Bruce Willis, la bella e italianissima Monica Bellucci, patrimonio internazionale del cinema mondiale, non solo bella, decisamente all'altezza della sua parte in questa pellicola. Sempre nel cast un attore di ottimo livello, solitamente comprimario ma di lusso, come negli ottimi film 'White Oleander', uno dei capolavori recitativi di Michelle Pfeiffer, il tenebroso 'Il Nascondiglio del Diavolo - The Cave' o, nel recente passato, con l'ottima pellicola di fantascienza 'Transcendence' con la regia di Wally Pfister e Johnny Depp protagonista assoluto, film datato 2014. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L' ULTIMA ALBA, LA TRAMA DEL FILM

Otto assaltatori del commando Navy Seals, elite altamente specializzata nelle incursioni da parte del copro dei Marines dell'esercito americano, sono diretti in Nigeria in seguito al classico colpo di stato all'africana da parte di un esercito non-governativo in mano ai 'signori delle armi'. Al tenente A.K. Waters (Bruce Willis) è affidata la missione di soccorrere la dottoressa Lena Kendricks (Monica Bellucci) nella mani dei ribelli militari ed in grave pericolo di vita. Al tenente è richiesta, assieme ai suoi uomini, una missione davvero eroica, un manipolo di uomini al confronto con un vero esercito di mercenari locali senza scrupoli e di inaudita violenza. La dottoressa si lascia liberare, la missione ha successo, ma alla condizione di portare con se tutti i profughi in grado di camminare presenti nel campo, una missione ancor più pericolosa. Waters accetta e inizia l'esodo di sopravvivenza verso il confine con il vicino Cameroon, luogo di raccolta del commando. Gli elicotteri arrivano puntuali per salvare marines e dottoressa ma il piano, alla fine, prevede che i profughi rimangano a terra in balia del loro destino. Cambierà idea Waters mantenendo la sua parola?

