LEONARDO E ALESSANDRO CECCHI/ Il primo romanzo “Un respiro lungo una vita” (Bake Off Celebrity Edition 2017)

Il giovane ma già affermato attore Leonardo Cecchi assieme al fratello Alessandro partecipa alla prima putata di Bake Off Celebrity 2017 in onda nella prima serata di Real Time.

08 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Benedetta Parodi conduce Bake Off Celebrity

USCITO IL SUO PRIMO ROMANZO

Tra i concorrenti che questa sera si misureranno dietro i fornelli della prima puntata di Bake Off Celebrity c’è anche l’apprezzato attore americano naturalizzato italiano Leonardo Cecchi, diventato famoso nel nostro Paese soprattutto in ragione della partecipazione alla serie televisiva Alex & Co, proposta sulle frequenze di Disney Channel. Un personaggio emergente del mondo dello spettacolo che gareggia assieme al fratello Alessandro Cecchi. Leonardo in questi giorni ha confermato di essere destinato ad una carriera decisamente scintillante come del resto conferma l’uscita del suo primo romanzo intitolato Un respiro lungo una vita. Un’opera uscita per la precisione lo scorso 19 settembre e che in questo periodo lo sta tenendo occupato con diversi incontri in importanti librerie in giro per lo stivale per il classico firma copie. Non resta che vedere se anche nella pasticceria il 19enne Leonardo Cecchi sia o meno un ragazzo prodigio.

CARRIERA

Leonardo Cecchi è nato a Minneapolis nello stato americano del Minnesota il 26 agosto del 1998. È molto apprezzato dai teenager per le sue qualità artistiche nel canto, nel ballo ed anche nella recitazione. Di fatto è diventato un cittadino italiano giacché ha vissuto per tantissimi anni a Torino. Ha saputo ottenere un enorme successo grazie alla partecipazione nel cast della serie tv Alex & Co. In questo periodo sta diventando una star anche in Svizzera in quanto dal 13 novembre viene trasmessa su RSI La1 la serie tv Casa Flora che lo vede quale protagonista. Nonostante la giovane età, Leonardo può vantare già una discreta esperienza a teatro e al cinema: nel 2014 ha preso parte allo spettacolo Gli arcanesi e nel 2015 a La figlia del reggimento mentre per il grande schermo ha avuto modo di recitare in Tini – La nuova vita di Violetta per la regia di Juan Pablo Buscarini e per Come diventare grandi nonostante i genitori per la regia di Luca Luncini.

