Luca Onestini e Ivana Mrazova/ E' nato l'amore? L'entusiasmo dei fan sui social (Grande Fratello Vip 2017)

Luca Onestini e Ivana Mrazova si stanno innamorando? Dopo la fine del Grande Fratello Vip 2017, l'ex tronista e la modella ceca sono sempre più vicini e complici.

08 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Ivana Mrazova e Luca Onestini

Luca Onestini e Ivana Mrazova usciranno presto allo scoperto? Dopo essersi conosciuti, stuzzicati e avvicinati durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2017, l’ex tronista e la bellissima modella ceca stanno trascorrendo tantissimo tempo insieme alimentando il gossip. In quel di Milano, infatti, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno trascorso una piacevole serata in compagnia di Aida Yespica e Raffaello Tonon. Proprio la venezuelana ha alimentato i rumors su Luca e Ivana parlando di coppia durante una diretta sul profilo Instagram della Mrazova. Come se non bastasse, sembra che i due abbiano trascorso anche del tempo da soli allontanandosi insieme per le strade di Milano. Entrambi bellissimi, Luca e Ivana sono sempre più uniti e complici. Tra i due, dunque, l’amicizia nata nella casa più spiata d’Italia si sta trasformando in amore?

L’ENTUSIASMO DEI FANS

Cosa sta accadendo, dunque, tra Ivana Mrazova e Luca Onestini? La modella ceca è davvero tornata single dopo la sua avventura alla vita reale? Al momento non ci sono molte certezze su quello che sta accadendo tra l’ex tronista e Ivana ma i fans, sui social, sono già impazziti. Su Instagram, infatti, sono nate numerose fanpage dedicate a Luca e Ivana e sono tanti gli utenti che sperano di vedere presto i due innamorati. “Già dentro la casa si vedeva quest'alchimia pero hanno voluto portare rispetto”, “Al cuor non si comanda! L’importante è avere rispetto per gli altri”, “Sarebbe una bella coppia, io tifo per loro perché sono anche due bravi ragazzi!!”, “sono una bellissima coppia”, scrivono i fans sotto la foto pubblicata da una fanpage che conta già più di mille followers.

I nostri cicci ci nascondono qualcosa??? #ivanaeluca #cicci #ivanamrazova #lucaonestini @ivana_mrazova @lucaonestini_11 Un post condiviso da IVANA E LUCA FANPAGE?? (@ivanaelucafp) in data: 7 Dic 2017 alle ore 02:34 PST

© Riproduzione Riservata.