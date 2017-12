Luca Vismara, Amici 17 / ‘Sei antico!’: durissime critiche di Zerbi e Paola Turci, rischia l’eliminazione?

Luca Vismara, Amici 17: il cantante non è riuscito ancora ad esibirsi ma in sala prove viene aspramente criticato sia da Rudy Zerbi che da Paola Turci: rischia l'eliminazione?

08 dicembre 2017 Valentina Gambino

Luca Vismara

Luca Vismara è già in crisi. Il nuovo riccioluto concorrente di Amici 17, non ha ancora avuto modo di esibirsi ma ha pienamente ricevuto le critiche da parte di tutti i professori della scuola, da Rudy Zerbi a Carlo Di Francesco e Paola Turci. L'unica che sembrerebbe essere un poco dalla sua parte ad oggi, pare essere esclusivamente Giusy Ferreri. A lezione con la Turci, la prof di canto esprime tutti i suoi dubbi nei suoi confronti, senza mezzi termini e peli sulla lingua. Ecco perché, dopo la sua esibizione in sala prove, Paola esordisce affermando: "Tu non mi dai emozione...". Pronta la risposta dell'allievo che afferma di non essere solo quello che la docente di musica ha appena sentito. "Mi sto mettendo alla prova con dei brani che mi stanno assegnando", spiega lui. Ma la Turci non è ancora convinta: "Quell'interpretazione lì a me non mi dice niente. E quindi penso: 'Che cosa vuoi fare? Poi vuoi fare la dance anni '80?'". Vismara afferma di volere fare del pop, ma la musicista non ci sta: "Pop? Ma allora devi avere dei colori nella voce... non puoi averne uno solo che tra l'altro è di passaggio!".

Luca Vismara verso l’eliminazione? Critiche per l’allievo di canto

Anche Rudy Zerbi si è scagliato contro Luca Vismara, nuovo allievo di canto della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Lo speaker di Radio Deejay trova l'allievo poco stimolante. "Sei proprio antico! Ed è questo quello che a me sconcerta... Sei vecchio in un corpo da giovane. Perché io dovrei dire: 'Luca rimani qui dentro?'. Sinceramente cosa ci puoi dare?". Luca non è della stessa opinione ed è convinto di poter dare qualcosa allo spettacolo e al talent show: "Magari non mi sono espresso bene con questi inediti". "Non vedo niente di moderno in quello che fai..." conclude invece Zerbi. A questo punto, senza ombra di dubbio domani pomeriggio si prenderanno provvedimenti a tal proposito: Luca finirà dritto in sfida (qualora la sua squadra dovesse perdere) oppure andrà via dopo una proposta di eliminazione? Se siete degli estimatori del cantante, vi consigliamo di non perdervi la puntata di domani pomeriggio.

