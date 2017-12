NINO FRASSICA/ Canta la canzone del cosacco Popoff (Lo Zecchino d'Oro)

Nino Frassica sarà tra gli ospiti della puntata speciale de Lo Zecchino D'oro dell'8 dicembre e canterà il brano del 1967 Popoff, su un cosacco goffo e grasso.

08 dicembre 2017

Nino Frassica, Lo Zecchino d'oro

Stasera venerdì 8 dicembre andrà in onda un appuntamento veramente imperdibile e cioè una prima serata tutta dedicata a Lo Zecchino d’Oro che taglia il traguardo dei sessant’anni. Lo speciale sarà presentato da Carlo Conti, volto iconico della Rai, e vuole essere una celebrazione di quelle canzoni che hanno fatto grande la storia del Festival e che rappresentano uno spaccato del nostro Paese e che sono entrate nella memoria collettiva di bambini che oggi sono mamma, papà e nonni. Il menù di questa prima serata è molto ricco e prevede l’esibizione di 12 grandi personaggi del mondo dello spettacolo che si cimenteranno nell’esecuzione di altrettanti noti brani accompagnati dal Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano. Tra le star che canteranno nel programma avremo Marco Masini, Tullio Solenghi, Laura Chiatti, Patty Pravo, Claudia Gerini, Bianca Guaccero, Anna Tatangelo e Nino Frassica, il celebre attore di tante fiction di successo come Don Matteo, il quale si cimenterà nell’esecuzione di Popoff, un brano del 1967 di Valter Brugiolo. Nino Frassica avrà il compito di far rivivere le emozioni provate cinquant’anni e sicuramente la sua esibizione sarà divertente e scanzonata.

NINO FRASSICA CANTA POPOFF

Nino Frassica, nella puntata speciale del lo Zecchino D’Oro dell’8 dicembre si cimenterà nell’esecuzione di un brano del 1967 già eseguito d Valter Brugiolo, all’epoca un bambino di cinque anni. Ha vinto la nona edizione della manifestazione canora e Il testo è stato scritto da Anna Benassi, mentre la musica è stata composta da Paolo Gualdi e Mario Pagano. Il brano racconta la storia di un cosacco, grasso e goffo e che non riesce a marciare insieme agli altri cosacchi verso il fiume Don. Improvvisamente, però, supera tutti scivolando sulla neve. Il brano ha avuto numerose citazioni e omaggi. Popoff è citato nella canzone Olga la tata del Volga, classificatasi seconda allo Zecchino d'Oro 2003, e nella canzone "Pimpami la storia" del rapper Caparezza; Valter Brugiolo, il suo piccolo interprete, dopo lo Zecchino D’oro si è dedicato alla fiction e alle pubblicità ed è tornato nel programma che lo ha fatto conoscere come ospite. Il brano è incluso nelle raccolte chiamate I cartoni dello Zecchino d’oro del 1998 e del 2008. Nel 2007 è stato interpretato anche da Enrico Ruggeri nel Gran Galà de lo Zecchino D’oro e, in seguito, inserito nel disco All-in L’ultima follia di Ernico Ruggeri del 2009.

NINO FRASSICA TORNA CON INDIETRO TUTTA

Quello di Nino Frassica è veramente un periodo d’oro. Infatti, l’artista tornerà presto in televisione con un programma storico della televisione italiana: Indietro tutta. Arbore e Frassica, infatti, saranno protagonisti di due serate su Rai Due dal titolo Indietro tutta-30 e l’ode per celebrare il programma che è entrato nei costumi degli italiani e ha rivoluzionato i modi di dire, le abitudini di un’intera nazione. Proprio grazie a Indietro Tutta, Nino Frassica ha iniziato ad entrare nelle case degli italiani e si è fatto conoscere dal grande pubblico. Oggi è uno degli attori più amati in Italia e ha preso parte a fiction e film tv dal clamoroso successo. Anche dal punto di vista persone questo è un periodo molto importante per l’attore. E’ fidanzato, infatti, con Barbara Exignotis un’attrice di quarant’anni. I due, secondo i ben informati, starebbero addirittura per annunciare le loro nozze, che sarebbero le seconde per l’attore. Dal 1985 al 1993 è stato già sposato e dopo la fine del suo matrimonio ha sofferto molto. Ora, però, a distanza di vent’anni, ha ritrovato la serenità e vorrebbe anche cimentarsi come autore di una sitcom da proporre in Rai.

