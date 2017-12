Nicolò Raniolo / Uomini e Donne: ‘Non ho preso in giro Sabrina!’, l’ex corteggiatore si difende dalle critiche

Uomini e Donne, trono classico: Nicolò Raniolo dopo il suo "no" a Sabrina Ghio è stato investito dalle critiche e gli insulti, il giovane si è difeso su Instagram, le sue parole.

08 dicembre 2017 Valentina Gambino

Nicolò Raniolo

Il "no" di Nicolò Raniolo a Sabrina Ghio ha creato non poche problematiche. L'ex tentatore di Temptation Island infatti, è stato sommerso dalle critiche e gli attacchi social e la sua decisione, non è stata condivisa affatto dal popolo della rete. La scorsa settimana, durante la messa in onda del trono classico di Uomini e Donne, l'ex ballerina di Amici ha voluto portare avanti una decisione coerente con il suo percorso e così, invece di scegliere Nicolò Fabbri che gli avrebbe detto di "sì" senza remore e ripensamenti, ha voluto rischiare una risposta negativa ma uscire fuori dal programma a testa alta. Il ragazzo, subito dopo la messa in onda della puntata dedicata alla scelta, ha voluto difendersi dalle accuse e così è sceso in campo su Instagram, social network usato moltissimo dai personaggi famosi, anche per comunicazioni personali e raccontare stati d'animo. Sabrina ha ricevuto gli elogi della rete proprio per la sincerità e, esattamente per questo motivo, anche Nicolò è stato attaccato in maniera assolutamente brutale.

Nicolò si difende dopo il “no” a Sabrina

“In base alla puntata volevo dire che, indipendentemente dalle opinioni, a me dispiace ma non si può piacere a tutti”, ha dichiarato il 26enne sul social network fotografico. “Non penso di aver insultato né preso in giro nessuno, ho semplicemente esposto la mia persona e se non è piaciuta mi dispiace”, ha proseguito l’ex corteggiatore di Sabrina Ghio, spiegando in questa maniera la decisione presa all’interno dello studio del trono classico di Uomini e Donne. “Penso che ognuno, se deve tenere fede a sé stesso se ne frega di come arriva agli altri perché è lui che deve vivere quella situazione”, con queste parole Nicolò si è protetto dalle critiche che gli sono arrivate dopo la sua risposta negativa alla tronista bionda. L’ex tentatore di Temptation Island ha fatto una scelta poco consueta e malgrado le critiche arrivate per lui, ha deciso ugualmente di proseguire raccontando il suo punto di vista. “Spero che chi non mi apprezza possa rivalutarmi in futuro”, ha continuato il ragazzo scelto dalla tronista, precisando che lui non ha mai avuto intenzione di prendere in giro Sabrina Ghio.

© Riproduzione Riservata.